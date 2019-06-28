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في قمة العشرين.. ولي العهد يلتقي ملكة هولندا ورئيس الوزراء السنغافوري

في قمة العشرين.. ولي العهد يلتقي ملكة هولندا ورئيس الوزراء السنغافوري
http://almnatiq.net/?p=745302
المناطق_الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم؛ جلالة الملكة ماكسيما ملكة هولندا.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين المملكة وهولندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام وبخاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.

حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري.

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