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قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين يعقدون جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان ( الاقتصاد الرقمي )

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قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين يعقدون جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان ( الاقتصاد الرقمي )

قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين يعقدون جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان ( الاقتصاد الرقمي )
http://almnatiq.net/?p=745314
المناطق - واس

عقد قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين في أوساكا اليوم جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان ( الاقتصاد الرقمي ).
وشارك في الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة.
وتناولت الجلسة، أهمية التحول الرقمي ودوره المهم في المجتمعات بوصفه مصدراً للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في كل البلدان.
وأشارت الجلسة إلى ضرورة النقاش المحلي والعالمي حول تسخير كل إمكانات البيانات المتاحة والاقتصاد الرقمي لتعزيز الابتكار حتى تتمكن الدول والمجتمعات من مواكبة وتيرة التطور في الاقتصاد الرقمي سريع النمو وتعظيم فوائد التقنية الرقمية الناشئة.
وأكد القادة خلال الجلسة وقوف دول مجموعة العشرين مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين شاركوا في إصدار البيان المشترك حول التجارة الإلكترونية إلى إطلاق “مسار أوساكا” من خلال البيان الخاص بالفعالية، والتزامهم لمناقشة السياسات دوليا، ووضع القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية.

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