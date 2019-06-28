احدث الأخبار

جامعة الباحة تنظم سباقاً للخيل العربية الأصيلة بمحافظة العقيق
منطقة الباحة
 علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار
أبرز المواد
 صحة الباحة تقيم مسرح الإبداع في مستشفى الملك فهد
منطقة الباحة
 الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى وكثرة كاثرة لا تستقصى ومتتابعة لا تنقضي
أبرز المواد
 سعر أوقية الذهب يستقر عند 1400 دولار أمريكي
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 براين هوك : أميركا ستفرض عقوبات على أي عمليات شراء مشبوهة للنفط الإيراني
أبرز المواد
 ” 2500 ” مطية تشارك في المهرجان الختامي لسباقات الهجن بالوجه 2019
منطقة تبوك
 القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن لستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم بالرياض
أبرز المواد
 قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين يعقدون جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان ( الاقتصاد الرقمي )
أبرز المواد
 قرقاش رداً على تيلرسون: لم يتعامل بجدية مع أزمة قطر
أبرز المواد
 في قمة العشرين.. ولي العهد يلتقي ملكة هولندا ورئيس الوزراء السنغافوري
أبرز المواد
جامعة الباحة تنظم سباقاً للخيل العربية الأصيلة بمحافظة العقيق

جامعة الباحة تنظم سباقاً للخيل العربية الأصيلة بمحافظة العقيق

منطقة الباحة
علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار

علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار

أبرز المواد
صحة الباحة تقيم مسرح الإبداع في مستشفى الملك فهد

صحة الباحة تقيم مسرح الإبداع في مستشفى الملك فهد

منطقة الباحة
الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى وكثرة كاثرة لا تستقصى ومتتابعة لا تنقضي

الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى وكثرة كاثرة لا تستقصى ومتتابعة لا تنقضي

أبرز المواد

براين هوك : أميركا ستفرض عقوبات على أي عمليات شراء مشبوهة للنفط الإيراني

براين هوك : أميركا ستفرض عقوبات على أي عمليات شراء مشبوهة للنفط الإيراني
http://almnatiq.net/?p=745329
المناطق - وكالات

أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، اليوم الجمعة أن على الشركات الأوروبية الاختيار بين التعامل مع الولايات المتحدة أو إيران.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي عمليات شراء مشبوهة للنفط الإيراني.

إلى ذلك، قال:”إذا لم نمنع إيران من ترسيخ وجودها في اليمن فستتمكن من إغلاق مضيق هرمز”.

كما اتهم هوك إيران برفض الخيارات الدبلوماسية عدة مرات، مضيفاً أن الرئيس الأميركي كرر مراراً أنه يرحب بأي اتصال من قبل الرئيس الإيراني.

يذكر أن هوك كان أكد الخميس، أن سياسة بلاده التي تقضي بممارسة أقصى ضغوط اقتصادية على طهران تؤتي ثمارها وحذر من أن العقوبات الأميركية لا تمنح إيران الحق في مخالفة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقال لرويترز قبل اجتماع مع دبلوماسيين كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في باريس “نحن ملتزمون بتلك السياسة التي تضع أقصى ضغوط اقتصادية لأنها ناجحة، إنها تحرم النظام من مستويات عائدات تاريخية”.

وتأتي تصريحات هوك بالتزامن مع اجتماع كبار المسؤولين من إيران وباقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى العالمية في فيينا، الجمعة، بعد إعلان طهران استعدادها لتجاوز عتبة مخزون اليورانيوم، ما يشكل تهديدًا جدياً للاتفاق.

ويهدف الاجتماع الدوري الفصلي لما يسمى اللجنة المشتركة، التي تضم مسؤولين بارزين من إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، إلى مناقشة تنفيذ الاتفاق، ومحاولة إنقاذه، بعد تهاويه على وقع العقوبات الأميركية، وتلويح إيران بمعاودة التخصيب إذا لم تفلح الآلية الأوروبية من انتشالها من تحت نير تلك العقوبات.

واعتبرت إيران في وقت سابق اليوم الجمعة أن اجتماع فيينا هو “آخر فرصة” لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة في العام الماضي وحذرت من أنها لن تقبل أي حلول “ظاهرية” فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية.

يذكر أن الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي، تزعزع بشكل كبير في الآونة الأخيرة وسط شد الحبال بين إيران والأوروبيين، لا سيما بعد إعلان طهران تخليها عن عدد من الالتزامات التي نص عليها الاتفاق.

وتضغط إيران من أجل حث الأوروبيين على البدء في شراء النفط الإيراني أو منح إيران حد ائتماني، مقابل تردد الأوروبيين لا سيما بعد العقوبات الأميركية الأخيرة وإعلان واشنطن فرض عقوبات على مشتري النفط الإيراني.

روابط ذات صلة

علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار

علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار
الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى وكثرة كاثرة لا تستقصى ومتتابعة لا تنقضي

الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى وكثرة كاثرة لا تستقصى ومتتابعة لا تنقضي
سعر أوقية الذهب يستقر عند 1400 دولار أمريكي

سعر أوقية الذهب يستقر عند 1400 دولار أمريكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*