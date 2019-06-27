صحة الباحة تقيم مسرح الإبداع في مستشفى الملك فهد

المناطق - الباحة

أطلق مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج , فعاليات ملتقى “مسرح الإبداع” والمعرض المصاحب, الذي يشارك فيه عدد من الملهمين والمبتكرين وأصحاب قصص النجاح من منسوبي القطاع الصحي في المنطقة والمحافظات التابعة لها وعدد من المشاركين من خارج القطاع الصحي .

و قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة في كلمته خلال الإفتتاح تعريف للإبداع و أن الملتقى الذي ينظمه مكتب الإبداع بصحة الباحة بالتعاون مع مستشفى الملك فهد بالباحة يهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع ودعم المبدعين عَبْرَ إبراز تجاربهم الناجحة, منوهًا بما حققته من التجارب الإبداعية والابتكارات، من خدمة متميزة لممارسي الخدمات الصحية والمجتمع على مستوى المنطقة والمملكة, مؤكدًا أنها محل فخر واعتزاز الجميع و أن الملتقى يسعى إلى نشر الإيجابية والتفكير الإبداعي بين العاملين والعاملات في القطاع الصحي, ويسعى ليكون حاضنًا لأي عمل إبداعي متميّز ليسهم في تنمية الخدمات الصحية في منطقة الباحة بشكل عام.

من جهته أثنى إبراهيم عسيري مدير مركز الابتكار بإدارة الإبداع والابتكار بوزارة الصحة على الفعالية موضحا دور تنمية وتعزيز المبادرات وثقافة الابتكار للوصول للإبداع في تطوير الشخصية وما تقدمة من عطاءات للرفع بقيمة الخدمة الصحية.

من جهتها قدمت مديرة مكتب الإبداع في صحة الباحة إيمان الغبييري الشكر لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة ومدير مركز الابتكار بوزارة الصحة ومستشفى الملك فهد بالباحة لرعايته للمسرح

وقد استعرض الملتقى تجارب عدد من منسوبي القطاع الصحي وعدد من المشاركين من المجتمع وأفكارهم ومبادرات التقنية والتوعوية والفنية الناجحة التي حظيت باهتمام وإعجاب المشاركين

وكان من ضمنها قصة نجاح قدمتها الاعلامية عبير سالم الغامدي وقصة ملهمة قدمتها الأستاذة حنان العمري

و قد شملت إبداعات المشاركين أيضآ صورًا فوتوغرافية ولوحات فنية احترافية بالمعرض المصاحب, تجسّد ما تزخر به منطقة الباحة من معالم سياحية ومواقع متميزة بطرق ابتكارية إضافة إلى أركان للمبدعين في مجال المكياج السينمائي والفن التشكيلي.