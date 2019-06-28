احدث الأخبار

علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار
أبرز المواد
 صحة الباحة تقيم مسرح الإبداع في مستشفى الملك فهد
منطقة الباحة
 الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى وكثرة كاثرة لا تستقصى ومتتابعة لا تنقضي
أبرز المواد
 سعر أوقية الذهب يستقر عند 1400 دولار أمريكي
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 براين هوك : أميركا ستفرض عقوبات على أي عمليات شراء مشبوهة للنفط الإيراني
أبرز المواد
 ” 2500 ” مطية تشارك في المهرجان الختامي لسباقات الهجن بالوجه 2019
منطقة تبوك
 القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن لستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم بالرياض
أبرز المواد
 قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين يعقدون جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان ( الاقتصاد الرقمي )
أبرز المواد
 قرقاش رداً على تيلرسون: لم يتعامل بجدية مع أزمة قطر
أبرز المواد
 في قمة العشرين.. ولي العهد يلتقي ملكة هولندا ورئيس الوزراء السنغافوري
أبرز المواد
 الحرارة المرتفعة تهدد الأجهزة المحمولة
أبرز المواد
علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار

علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار

أبرز المواد
صحة الباحة تقيم مسرح الإبداع في مستشفى الملك فهد

صحة الباحة تقيم مسرح الإبداع في مستشفى الملك فهد

منطقة الباحة
الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى وكثرة كاثرة لا تستقصى ومتتابعة لا تنقضي

الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى وكثرة كاثرة لا تستقصى ومتتابعة لا تنقضي

أبرز المواد
سعر أوقية الذهب يستقر عند 1400 دولار أمريكي

سعر أوقية الذهب يستقر عند 1400 دولار أمريكي

أبرز المواد

علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار

علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار
http://almnatiq.net/?p=745346
المناطق - واس

أقام برنامج التواصل مع علماء اليمن الليلة الماضية  في الرياض ندوة حول ” الإرهاب الحوثي وخطره على اليمن ودول الجوار” حضرها جمع غفير من العلماء والدعاة والإعلاميين والسياسيين والشخصيات الاجتماعية والرسمية من مختلف شرائح المجتمع اليمني.
وألقى المشرف على برنامج التواصل مع علماء اليمن المستشار الشيخ عبدالله المطيري كلمة رحب في مستهلها بالحاضرين، مشيداً بالجهود التي يبذلها العلماء في مختلف جبهات التصدي للميليشيا الحوثية الإرهابية ومن خلفها المشروع الإيراني الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة.
وثمّن الشيخ المطيري تفاعل الحاضرين مع برامج وأنشطة برنامج التواصل، مؤكداً أن الحقوقيين والقضاة والمحامين وجميع شرائح المجتمع اليمني هم شركاء في صناعة الوعي وفي معركة تحرير اليمن واستعادة مؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن لدى البرنامج مشاريع شراكة وتعاون مع الجميع لما فيه المصلحة العامة لليمن أرضاً وإنساناً، مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على استعادة الشعب اليمني لدولته وأمنه واستقراره، وعلى تنفيذ برامج إنمائية تستهدف إعادة الإعمار والتنمية المستدامة ودعم جميع القطاعات، وإعادة تشغيلها بعدما دمرتها إيران بواسطة اذرعها ميليشيات الحوثي الإرهابية .
وأكد المستشار المطيري أن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ يتابع عن كثب كل أعمال وأنشطة برنامج التواصل مع علماء اليمن ويعمل على إنجاح برامجه ومشاريعه.
وتحدث عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن رئيس رابطة أبناء عدن الشيخ عمار بن ناشر العريقي، في ورقته عن موقف علماء اليمن من محاولة اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على المرافق العامة الآهلة بالسكان.
وحث الشيخ العريقي علماء المسلمين للتوحد والتعاون الوثيق في مقاومة العدوان الحوثي الإيراني على مختلف الأصعدة، واستنكار الهجمات الحوثية الإيرانية الحاقدة والعشوائية بقوة وصلابة، منوهاً بأهمية تفعيل برنامج ميثاق العمل الدعوي لجمع الكلمة وتوحيد الجهود من أجل الحفاظ على الدعوة للإسلام الوسطي المعتدل ومواجهة العقائد المنحرفة لقطع الطريق على المشروع الإيراني ووكلائه، والحفاظ على أمن اليمن والمملكة العربية السعودية والمنطقة ككل، مشدداً على سرعة الحسم العسكري لإنهاء الانقلاب الحوثي وتمدد المشروع الإيراني.
من جانبه حذر وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ عبدالسلام الخديري، من الأخطار الآنية والمستقبلية المترتبة على بقاء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بيد المليشيا الحوثية الإرهابية سواء على اليمن أم على المنطقة بشكل عام.
كما سرد عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ عبدالله النهيدي، الأدلة على خطورة المخططات الإيرانية التي تستهدف الأمن القومي العربي عبر أذرعها في المنطقة خاصة ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشدداً على قطع هذه الأذرع لإفشال المشروع الإيراني، والعمل على تصنيف أذرعه كمنظمات إرهابية.
ودعا الشيخ النهيدي إلى تفعيل دور المؤسسات الدعوية العريقة في الدول العربية، مشيرا إلى دعم إيران للجماعات الإرهابية مالياً وعسكرياً، ثم الادعاء بمحاربتها، مشدداً على ضرورة فضح هذا الدور، لافتاً إلى أن تحالف دعم الشرعية باليمن يشكل نواة لناتو عربي، لحماية الأمن القومي العربي.

روابط ذات صلة

الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى وكثرة كاثرة لا تستقصى ومتتابعة لا تنقضي

الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى وكثرة كاثرة لا تستقصى ومتتابعة لا تنقضي
سعر أوقية الذهب يستقر عند 1400 دولار أمريكي

سعر أوقية الذهب يستقر عند 1400 دولار أمريكي
” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*