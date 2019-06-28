جامعة الباحة تنظم سباقاً للخيل العربية الأصيلة بمحافظة العقيق

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نظمت جامعة الباحة سباقاً للخيل، برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين وبحضور وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور فارس بن صالح الغامدي، ومحافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي, وذلك على ميدان نادي الفروسية بمحافظة العقيق.

وانطلق الشوط الأول بمشاركة 9 أفراس عربية مواليد 2015 فأعلى، ومسافته 1900 متر، وحقق الجواد شقران العلي المركز الأول، والجواد ربدان المركز الثاني، والمركز الثالث للجواد المنصور، فيما جاء رابعاً الجواد شقرا البراق، والجواد رزين الخالدية خامساُ.

فيما شارك في الشوط الثاني 10 أفراس عربية مواليد 2016 – 2017 م ومسافته على مسافة 1200 متر، وحقق الجواد اليوس الأنصاري المركز الأول، وحل ثانياً أصيل مظفر، وثالثاً الجواد هنوف الزاملية، فيما حقق المركز الرابع الجواد هاون، والمركز الخامس الجواد المندلي.

وفي ختام السباق كرّم وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الفائزين، مبيناً أن هذه الفعالية تأتي ضمن توجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين لمشاركة الجامعة في صيف‫ منطقة الباحة لهذا العام في إطار حرصها على تعزيز دورها في خدمة المنطقة.