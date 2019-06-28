احدث الأخبار

اجتماع فيينا.. دول أوروبية تطالب إيران بتنفيذ “الاتفاق النووي”
أبرز المواد
 بن حميد في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : الشكر دليل على أن العبد راضٍ عن ربه ، فهو حياة القلب وحيويته
أبرز المواد
 جامعة الباحة تنظم سباقاً للخيل العربية الأصيلة بمحافظة العقيق
منطقة الباحة
 علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار
أبرز المواد
 صحة الباحة تقيم مسرح الإبداع في مستشفى الملك فهد
منطقة الباحة
 الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى وكثرة كاثرة لا تستقصى ومتتابعة لا تنقضي
أبرز المواد
 سعر أوقية الذهب يستقر عند 1400 دولار أمريكي
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 براين هوك : أميركا ستفرض عقوبات على أي عمليات شراء مشبوهة للنفط الإيراني
أبرز المواد
 ” 2500 ” مطية تشارك في المهرجان الختامي لسباقات الهجن بالوجه 2019
منطقة تبوك
 القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن لستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم بالرياض
أبرز المواد
 قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين يعقدون جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان ( الاقتصاد الرقمي )
أبرز المواد
اجتماع فيينا.. دول أوروبية تطالب إيران بتنفيذ “الاتفاق النووي”

اجتماع فيينا.. دول أوروبية تطالب إيران بتنفيذ “الاتفاق النووي”

أبرز المواد
بن حميد في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : الشكر دليل على أن العبد راضٍ عن ربه ، فهو حياة القلب وحيويته

بن حميد في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : الشكر دليل على أن العبد راضٍ عن ربه ، فهو حياة القلب وحيويته

أبرز المواد
جامعة الباحة تنظم سباقاً للخيل العربية الأصيلة بمحافظة العقيق

جامعة الباحة تنظم سباقاً للخيل العربية الأصيلة بمحافظة العقيق

منطقة الباحة
علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار

علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار

أبرز المواد

اجتماع فيينا.. دول أوروبية تطالب إيران بتنفيذ “الاتفاق النووي”

اجتماع فيينا.. دول أوروبية تطالب إيران بتنفيذ “الاتفاق النووي”
http://almnatiq.net/?p=745358
المناطق - وكالات

شددت 7 دول أوروبية هي النمسا، بلجيكا، فنلندا، هولندا، سلوفينيا، اسبانيا، والسويد الجمعة على الأهمية القصوى التي تعلقها على الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

كما أكدت وجوب وفاء ايران بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق النووي وتنفيذها بالكامل.

إلى ذلك، أعربت الدول الأوروبية المشاركة في الاجتماع المنعقد في فيينا في بيان أنها مدركة للصعوبات القائمة في وجه تنفيذ الجزء الاقتصادي من الاتفاق.
وذكرت أنها تعمل مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكذلك مع قسم العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي من أجل وضع قنوات تسهل التجارة المشروعة والعمليات المالية مع إيران.

في المقابل، لوحت إيران بخطوات أكثر حسماً في حال فشلت الآلية المالية الأوروبية. وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للتلفزيون الحكومي الجمعة إن إيران ستتخذ خطوات أكثر حسما إذا فشلت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في حماية البلاد من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها.

وأضاف “إذا فشلت آلية المدفوعات الأوروبية في تلبية مطالب إيران في إطار الاتفاق النووي ستكون خطواتنا التالية أكثر حسما”، مضيفا أن “تنفيذ آلية التجارة مع الاتحاد الأوروبي قد تأخر بسبب الافتقار إلى الالتزامات”.

يأتي هذا في وقت جددت الولايات المتحدة تأكيدها أن على الشركات الأوروبية الاختيار بين التعامل مع الولايات المتحدة أو إيران.

وشددت على أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي عمليات شراء مشبوهة للنفط الإيراني. وتابع: “واشنطن تعمل على منع إيران من الحصول على 50 مليار دولار من عائدات النفط”.

روابط ذات صلة

بن حميد في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : الشكر دليل على أن العبد راضٍ عن ربه ، فهو حياة القلب وحيويته

بن حميد في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : الشكر دليل على أن العبد راضٍ عن ربه ، فهو حياة القلب وحيويته
علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار

علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار
الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى وكثرة كاثرة لا تستقصى ومتتابعة لا تنقضي

الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى وكثرة كاثرة لا تستقصى ومتتابعة لا تنقضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*