التماس كهربائي بمستشفى البدع يخلي عدد من المرضى والمحافظ يطمئن على المرضى

تبوك - علي العميري

أدى التماس كهربائي بمستشفى البدع العام قسم الصيدلية الداخلية ظهر اليوم الجمعة الى اخلاء جميع المنومين بالمستشفى وتم نقل جميع المرضى المنومين في الأقسام الداخلية الى وحدة الكلى.

وأوضحت صحة تبوك انه في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق وقع التماس كهربائي محدود داخل قسم الصيدلية بمستشفى البدع العام نتج عنه تصاعد للأدخنه كثيف وعلى الفور تم إبلاغ الدفاع المدني حيث توجهة فرق الدفاع المدني وتم التعامل مع الوضع خلال خمس دقائق وكان محصور بقسم الصيدلية وهو عبارة التماس بوحدة التكيف ( سبيلت ) وتم تفعيل خطة الطوارئ بالمستشفى ونقل المرضى من الأقسام الداخلية الى وحدة الكلى ضمن ماهو معمولة به في مثل هذه الحالات وتم تهوئه القسم حيث عاد العمل الى الاقسام داخل المستشفى

من جهة أخرى وقف محافظ البدع ياسر بن عمار الحقباني على الالتماس الكهربائي الذي حدث داخل الصيدلية الداخلية بمستشفى البدع العام واطمئن على جميع المنومين في الاقسام الذين تم نقلهم الى قسم الكلى .