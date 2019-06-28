احدث الأخبار

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي ما تم تداوله حول قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير
أبرز المواد
 التماس كهربائي بمستشفى البدع يخلي عدد من المرضى والمحافظ يطمئن على المرضى
أبرز المواد
 اجتماع فيينا.. دول أوروبية تطالب إيران بتنفيذ “الاتفاق النووي”
أبرز المواد
 بن حميد في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : الشكر دليل على أن العبد راضٍ عن ربه ، فهو حياة القلب وحيويته
أبرز المواد
 جامعة الباحة تنظم سباقاً للخيل العربية الأصيلة بمحافظة العقيق
منطقة الباحة
 علماء اليمن يحذرون من خطر الإرهاب الحوثي على اليمن ودول الجوار
أبرز المواد
 صحة الباحة تقيم مسرح الإبداع في مستشفى الملك فهد
منطقة الباحة
 الثبيتي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى وكثرة كاثرة لا تستقصى ومتتابعة لا تنقضي
أبرز المواد
 سعر أوقية الذهب يستقر عند 1400 دولار أمريكي
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 براين هوك : أميركا ستفرض عقوبات على أي عمليات شراء مشبوهة للنفط الإيراني
أبرز المواد
 ” 2500 ” مطية تشارك في المهرجان الختامي لسباقات الهجن بالوجه 2019
منطقة تبوك
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي ما تم تداوله حول قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي ما تم تداوله حول قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير

أبرز المواد
التماس كهربائي بمستشفى البدع يخلي عدد من المرضى والمحافظ يطمئن على المرضى

التماس كهربائي بمستشفى البدع يخلي عدد من المرضى والمحافظ يطمئن على المرضى

أبرز المواد
اجتماع فيينا.. دول أوروبية تطالب إيران بتنفيذ “الاتفاق النووي”

اجتماع فيينا.. دول أوروبية تطالب إيران بتنفيذ “الاتفاق النووي”

أبرز المواد
بن حميد في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : الشكر دليل على أن العبد راضٍ عن ربه ، فهو حياة القلب وحيويته

بن حميد في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : الشكر دليل على أن العبد راضٍ عن ربه ، فهو حياة القلب وحيويته

أبرز المواد

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي ما تم تداوله حول قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي ما تم تداوله حول قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير
http://almnatiq.net/?p=745371
المناطق - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم صحة المعلومات المتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تعميم وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بقبول المستفيدين في مراكز الرعاية النهارية دون تقرير يثبت استحقاق المستفيد.

وقد حثت الوزارة في بيان سابق لها، المستفيدين من الأشخاص من ذوي الإعاقة على التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية قبل يوم 6 ذي القعدة 1440هـ، للالتحاق بالموسم القادم.

وقد أتاحت الوزارة للراغبين في الإلتحاق في مراكز الرعاية النهارية إمكانية التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة (https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/)، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

روابط ذات صلة

التماس كهربائي بمستشفى البدع يخلي عدد من المرضى والمحافظ يطمئن على المرضى

التماس كهربائي بمستشفى البدع يخلي عدد من المرضى والمحافظ يطمئن على المرضى
اجتماع فيينا.. دول أوروبية تطالب إيران بتنفيذ “الاتفاق النووي”

اجتماع فيينا.. دول أوروبية تطالب إيران بتنفيذ “الاتفاق النووي”
بن حميد في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : الشكر دليل على أن العبد راضٍ عن ربه ، فهو حياة القلب وحيويته

بن حميد في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : الشكر دليل على أن العبد راضٍ عن ربه ، فهو حياة القلب وحيويته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*