أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة يدشن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري 2019م

المناطق - المدينة المنورة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، دشن صاحب السمو الملكي سعود بن خالد الفيصل أمير المنطقة بالنيابة، فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري 2019م، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة خلال الفترة من 27-29 يونيو بالتوافق مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي حددته الأمم المتحدة مؤخراً، وذلك بمركز المعارض التابع لغرفة المدينة المنورة.

وتجول سموه على الأقسام والأجنحة بالمعرض مستمعاً من القائمين على منصات العرض الخاصة بالامتياز التجاري على العروض المقدمة واليات إدارة الصفقات ومنح حق الفرنشايز والدعم المالي واللوجستي وتمويل الشباب الجدد في صناعة الامتياز التجاري.

وكرم الأمير سعود بن خالد الفيصل في ختام الحفل الرعاة الداعمين والمنظمين للمعرض.

وأكد رئيس غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر أن المعرض يعتبر أحد أهم فعاليات غرفة المدينة المنورة الهادفة إلى تعزيز المحتوى المحلي في المنطقة بالاستفادة من التطورات المتلاحقة في سوق صناعة الامتياز التجاري، واستقطاب العلامات التجارية المحلية والعالمية وتعزيز الاستثمارات النوعية في المنطقة معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على رعاية وتدشين المعرض العالمي،ودعمهما اللامحدود لريادة الأعمال، وقطاعات الأعمال المختلفة بالمنطقة.

وأوضح منير ناصر أن الامتياز التجاري يعتبر النموذج الأمثل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ويسهم بمعدل يتراوح من 4% الى 5% من الناتج المحلى الإجمالي للدول ويوفر 6% من وظائف القطاع الخاص في الدول المتقدمة في تطبيق نظام الفرنشايز. وانه في ظل هذه النجاحات التي تحققها صناعة الامتياز التجاري استحوذت المملكة على 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تقدر ب (30) بليون دولار وأصبح من أسرع القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة (27 %) سنوياً.

وأضاف: المعرض العالمي للامتياز التجاري يمثل نقلة نوعية وكمية من حيث التواجد المحلي والعالمي حيث بلغ عدد المشاركين 56 مشارك من داخل وخارج المملكة منهم ١٧ مشارك من خارج المملكة و١٢ مشارك من المدينة المنورة وبلغ عدد الوفود المشاركة من خارج المملكة (5) وفود بجانب الفعاليات المصاحبة اذ بلغ عدد ورش العمل 17 ورشة عمل و٥ جلسات علمية وحوارية لمختلف المحاور التي تعزز نشر ثقافة صناعة الفرنشايز يتحدث فيها 13 خبير ومتخصص في هذا المجال، منوها أن غرفة المدينة تعمل على اعتماد العديد من نماذج الأعمال لدعم ريادة الأعمال وتقديم حلول اقتصادية وفقا للميزة النسبية والتنافسية للمنطقة.

وأبان منير ناصر أن النجاحات في هذا المجال الحيوي دفعت الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة للاهتمام بصناعة الامتياز التجاري وهو ما يتمثل اليوم في اسهامات هذه الكوكبة المباركة من شركاء النجاح والمنظمين ورعاة المعرض.

من جانبه أشار أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة المهندس عبدالله بن احمد أبو النصر إلى أن المعرض الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة بالتعاون مع الابعاد الثلاثة لتنظيم المعارض والمؤتمرات سيستصحب العديد من التجارب التجارية في صناعية الفرنشايز ذات القيمة النوعية لدعم السوق المتنامية لهذه الصناعة في المدينة المنورة إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، مبينا أن برنامج المعرض حافل بالجلسات العلمية والنوعية المتخصصة حيث تتناول الجلسة الأولى ورقة عمل خاصة بالامتياز التجاري في المملكة قدمتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وورقة العمل الثانية قدمها بنك التنمية الاجتماعية بعنوان الامتياز التجاري في بنك التنمية فيما تتناول الجلسة الأولى ليوم السبت الفرق بين ان تبدا علامتك التجارية والحصول على الامتياز التجاري تتبعها جلسة حوارية عن الفرنشايز (قيادة وريادة وصناعة) فيما اختتم المعرض اعماله يوم السبت بجلسة تحت عنوان (كن مانحا او ممنوحاً ناجحا) وتتناول (15) ورشة عمل العديد من المحاور الخاصة بصناعة الامتياز التجاري حيث أقيمت يوم الخميس (4) ورش عمل عن كيفية كتابة الأدلة التشغيلية قدمها الأستاذ فاضل نصار واخطاء اختبار الفرنشايز المناسب قدمها الأستاذ محمد الطبيشي وكيف تبني نظام فرنشايز لعلامتك التجارية قدمها احمد العرفج وكيف تختار مشروعك الفرنشايز الأفضل قدمها الأستاذ محمد الحازمي فيما تتناول ورش العمل لهذا اليوم الجمعة مانح الفرنشايز المثالي التي سيقدمها الأستاذ محمد الطبيشي وكيف تنشئ فكرة مبتكرة لمشروعك الناشئ ستقدمها الأستاذة لينة المطيري واطلق مشروعك بنجاح ستقدمها الأستاذة نهلة الجمال وتوطين صناعة الفرنشايز سيقدمها الأستاذ يوسف الحربي وكن فرنشايز سيقدمها المهندس عصام لوتاه والتعريف على إدارة وتشغيل المطاعم باحتراف سيقدمها الأستاذ ثائر الأسير وتجربتي في الحصول على الامتياز التجاري سيقدمها الأستاذ امجد عرب وتتناول ورش العمل ليوم السبت التعريف باهم معالم الفرنشايز يقدمها الأستاذ ثائر الأسير وخطوات التمويل يقدمها بنك التنمية الاجتماعية ويقدم الأستاذ عادل عفيفي نموذج العمل التجاري وتحليل الفرص الاستثمارية وسيختتم المعرض ورش العمل بورشة عمل عن صناعة الاستثمار الداخلي يقدمها الدكتور يعقوب البشاوري .

كما يهدف المعرض إلى تمكين رواد ورائدات الأعمال من الدخول في صناعة الامتياز التجاري وتوفير الدعم والتمويل والاستفادة من عرض بنك التنمية الاجتماعية بتمويل القادة الجدد للفرنشايز بحد اقصى نصف مليون ريال بالإضافة الى دعم برامج ريادة الاعمال.