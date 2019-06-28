احدث الأخبار

“مؤسسة النقد”: ارتفاع القروض العقارية للأفراد 3 أضعاف خلال مايو 2019
أبرز المواد
 “الكشافة السعودية ” تكرم جوالة تنمية الشرافاء لتميزها في خدمة المعتمرين
منطقة الرياض
 بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم
منطقة الرياض
 مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا توفر أسرة ذات الطابقين لأكثر من 150 ألف حاج خلال حج 1440 هـ
أبرز المواد
 مصادر عراقية : سليماني أمر قائد الحشد باقتحام سفارة البحرين في بغداد
أبرز المواد
 مزحة ترمب مع بوتين “لا تتدخل في الانتخابات رجاء” تسرق الأضواء في قمة العشرين
أبرز المواد
 بعد أن استضافته “منشآت” .. الحقباني: نجحنا بتطوير الأفكار في الأندية الرياضية”
منطقة الرياض
 أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة يدشن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري 2019م
أبرز المواد
 خطباء الجمعة في جميع المناطق يتفقون على توعية المسلمين وتحذيرهم من خطر المخدرات
أبرز المواد
 غرة ذو القعدة إطلاق المسار الإلكترونى لحجاج الداخل
أبرز المواد
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي ما تم تداوله حول قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير
أبرز المواد
 التماس كهربائي بمستشفى البدع يخلي عدد من المرضى والمحافظ يطمئن على المرضى
أبرز المواد
“مؤسسة النقد”: ارتفاع القروض العقارية للأفراد 3 أضعاف خلال مايو 2019

“مؤسسة النقد”: ارتفاع القروض العقارية للأفراد 3 أضعاف خلال مايو 2019

أبرز المواد
“الكشافة السعودية ” تكرم جوالة تنمية الشرافاء لتميزها في خدمة المعتمرين

“الكشافة السعودية ” تكرم جوالة تنمية الشرافاء لتميزها في خدمة المعتمرين

منطقة الرياض
بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم

بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم

منطقة الرياض
مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا توفر أسرة ذات الطابقين لأكثر من 150 ألف حاج خلال حج 1440 هـ

مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا توفر أسرة ذات الطابقين لأكثر من 150 ألف حاج خلال حج 1440 هـ

أبرز المواد

بعد أن استضافته “منشآت” .. الحقباني: نجحنا بتطوير الأفكار في الأندية الرياضية”

بعد أن استضافته “منشآت” .. الحقباني: نجحنا بتطوير الأفكار في الأندية الرياضية”
http://almnatiq.net/?p=745386
المناطق - الرياض
كشف فهد الحقباني الشريك المؤسس  والرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق في شركة لجام (وقت اللياقة)، عن أبرز محطات نجاحاته والعقبات التي واجهته في مجال الأندية الرياضية، بعد أن حل ضيفاً على الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في فعالية (#ضيف_منشآت) إلى جانب ماجد الحكير رائد الاستثمار الترفيهي، بحضور عدد كبير من رواد الأعمال والإعلاميين.
واعتبر الحقباني أن الفشل والتعثر هي بداية النجاح وليس النهاية، مستذكراً أول تعثر قوي له حينما تولى منصب الرئيس التنفيذي في وقت اللياقة عام 2016، ولم تكن النتائج والأرباح جيدة أول 3 أشهر، وهو ما صادف الأزمة الاقتصادية التي مرت بها المملكة في تلك الفترة، وسرعان ما حقق مع فريق العمل نتائج أفضل خلال التسعة أشهر التي تلتها مما أدى في النهاية إلى نتائج فصلية قياسية في عام ٢٠١٦م فاقت التوقعات.
وأرجع سبب التميز والنجاح إلى حب العمل والشغف مع التركيز في مجال العمل وتطوير الأفكار والنماذج بدلا من التخدير بالنتائج الجيدة والركود وعدم التفكير بجدية في التوقعات المستقبلية، مبينا أن تجربتهم في أندية بودي ماسترز عندما بدأها عبدالمحسن الحقباني في ١٩٩٤م كانت جديدة على المجتمع السعودي في ظل غياب الوعي الرياضي والصحي في ذلك الوقت، ثم انتقلوا إلى تجربة وأفكار جديدة في وقت اللياقة عام ٢٠٠٥م، حتى تم الإعلان عن شركة أرماح الرياضية في ٢٠١٩م لإنشاء أندية ذكية وهي المرحلة التي أعتبرها بأنها ستكون نقلة نوعية في عالم الأندية الرياضية في السعودية والمنطقة وعلى مستوى العالم.
وأشاد الحقباني بما تقدمه منشآت من دعم ومساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولكل رائد ومستثمر يرغب في الإنطلاقة الصحيحة والإرشاد والاستشارة، والاستفادة من التجارب الناجحة لأصحاب الخبرات في المملكة، مؤكداً أن كثير من رواد الأعمال يملكون أفكاراً حديثة وطموحات كبيرة.
الجدير بالذكر أن الحقباني أعلن عبر شركة أرماح الرياضية عن إنشاء 50 نادياً رياضياً (ذكياً) في المملكة خلال 5 سنوات ستحدث تغييراً فكرياً كبيراً في مفهوم الرياضة والصحة للمجتمع السعودي وتزامنا مع رؤية المملكة 2030 .

روابط ذات صلة

“الكشافة السعودية ” تكرم جوالة تنمية الشرافاء لتميزها في خدمة المعتمرين

“الكشافة السعودية ” تكرم جوالة تنمية الشرافاء لتميزها في خدمة المعتمرين
بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم

بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي ما تم تداوله حول قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي ما تم تداوله حول قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*