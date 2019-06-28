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مزحة ترمب مع بوتين “لا تتدخل في الانتخابات رجاء” تسرق الأضواء في قمة العشرين
http://almnatiq.net/?p=745390

بعد أن أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعلاقاته الجيدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبيل بدء محادثات ثنائية بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي انطلقت، اليوم الجمعة، طالبه بعدم التدخل في انتخابات الولايات المتحدة.

ففي وقت تتواصل التحقيقات في الكونغرس الأميركي حول احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة ترمب لانتخابات 2016 مع روسيا، مازح ترمب بوتين حول تلك المسألة.

والتقطت عدسات الكاميرا، الرئيس الأميركي يلتفت إلى نظيره الروسي، قائلاً بسخرية “لا تتدخل في الانتخابات رجاء”.

وكان ترمب أشاد لدى بدء لقائه مع بوتين بـ”علاقاته الجيدة جداً” مع نظيره الروسي، مضيفاً “إنه شرف كبير لي أن أكون مع الرئيس بوتين”.

وتعود آخر محادثات بين الرئيسين إلى القمة التي عقدت بينهما في هلسنكي في تموز/يوليو 2018.

من جهته، قال بوتين: “مضى وقت طويل لم نلتق خلاله”، مشيرا إلى أن إدارتي البلدين “عملتا كثيرا” في هذه الأثناء.

من جانب آخر، قال مستشار الكرملين يوري اوشاكوف للتلفزيون الروسي “روسيا-24”: “لقد وجهنا دعوة إلى الرئيس الأميركي للمجيء الى بلادنا في مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار” في الحرب العالمية الثانية في 9 ايار/مايو السنة المقبلة.

يذكر أن الشبهات بوجود روابط مع روسيا، طغت على ولاية ترمب الرئاسية.

ولم يتوصل التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر إلى أدلة حاسمة حول وجود حملة روسية منظّمة للتأثير على الانتخابات الأميركية في عام 2016 التي فاز فيها ترمب.

وفي حين اعتبر ترمب أن تقرير مولر يشكل تبرئة كاملة له، إلا أنه لا يزال يتعرّض لضغوط من قبل خصومه الذين يعتبرون أنه يحيط علاقته ببوتين بسرية كبيرة.

وكان ترمب رفض في مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين في هلسنكي العام الماضي انتقاد التدخل الروسي في انتخابات 2016، وقال إنه يعتقد أن بوتين صادق في نفيه.

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