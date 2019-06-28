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بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم

بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم

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الصافي: أقمنا الحفل لنقول لهم شكراً على ما حققتموه من انجاز

بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم

بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=745403
وادي الدواسر - فالح الدوسري

كرمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر فريق كرة القدم باللجنة والذي فاز مؤخراً بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم والتي نظمها النشاط الرياضي بالزويراء.

وأوضح رئيس اللجنة سعد بن محمد الصافي ، أن اقامة حفل التكريم للفريق الرياضي باللجنة يأتي ضمن المبادرات التشجيعية التي تحرص عليها اللجنة ، حيث هدف هذا التكريم الى التأكيد على أن النشاط الرياضي مهم لجميع فئات المجتمع ، ونحن في اللجنة نشجعه ونحرص على تطويره ، وكذلك تنمية المواهب والدفع بمسيرتها نحو الأمام، ولنقول لهم (( شكراً على ما حققتموه من انجاز)).

وأشار الى أن حفل التكريم حضره عدد من أعضاء اللجنة وشخصيات من أهالي الحي إلى جانب المكرمين ، حيث تم القاء كلمات تشجيعية أشادت بما قدمه الفريق خلال الدورة ، وكذلك حسهم على بذل المزيد من الجهد سعياً نحو تحقيق الأفضل.

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