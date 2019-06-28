“الكشافة السعودية ” تكرم جوالة تنمية الشرافاء لتميزها في خدمة المعتمرين

الرياض- فالح الدوسري

كرم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، عشائر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر لحصولها على جائزة التميز في المعسكر الكشفي لخدمة المعتمرين الذي اقامته جمعية الكشافة بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك الماضي.

جاء ذلك خلال حفل تدشين الفريق الكشفي بوقف ديوانية آل حسين الذي أقيم يوم امس على مسرح الجامعة العربية المفتوحة بالرياض بحضور الرئيس الفخري للفريق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود .

من جهته عبر رئيس اللجنة الاستاذ سعد بن محمد الصافي عن شكره للقائمين على هذا التكريم ، مؤكداً انه خير مُحفز لهم لتقديم المزيد من الأعمال التطوعية والاجتماعية الانسانية ومن أجل تحقيق هدف الحركة الكشفية من أجل عالم أفضل

