احدث الأخبار

“الكشافة السعودية ” تكرم جوالة تنمية الشرافاء لتميزها في خدمة المعتمرين
منطقة الرياض
 بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم
منطقة الرياض
 مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا توفر أسرة ذات الطابقين لأكثر من 150 ألف حاج خلال حج 1440 هـ
أبرز المواد
 مصادر عراقية : سليماني أمر قائد الحشد باقتحام سفارة البحرين في بغداد
أبرز المواد
 مزحة ترمب مع بوتين “لا تتدخل في الانتخابات رجاء” تسرق الأضواء في قمة العشرين
أبرز المواد
 بعد أن استضافته “منشآت” .. الحقباني: نجحنا بتطوير الأفكار في الأندية الرياضية”
منطقة الرياض
 أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة يدشن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري 2019م
أبرز المواد
 خطباء الجمعة في جميع المناطق يتفقون على توعية المسلمين وتحذيرهم من خطر المخدرات
أبرز المواد
 غرة ذو القعدة إطلاق المسار الإلكترونى لحجاج الداخل
أبرز المواد
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي ما تم تداوله حول قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير
أبرز المواد
 التماس كهربائي بمستشفى البدع يخلي عدد من المرضى والمحافظ يطمئن على المرضى
أبرز المواد
 اجتماع فيينا.. دول أوروبية تطالب إيران بتنفيذ “الاتفاق النووي”
أبرز المواد
“الكشافة السعودية ” تكرم جوالة تنمية الشرافاء لتميزها في خدمة المعتمرين

“الكشافة السعودية ” تكرم جوالة تنمية الشرافاء لتميزها في خدمة المعتمرين

منطقة الرياض
بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم

بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم

منطقة الرياض
مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا توفر أسرة ذات الطابقين لأكثر من 150 ألف حاج خلال حج 1440 هـ

مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا توفر أسرة ذات الطابقين لأكثر من 150 ألف حاج خلال حج 1440 هـ

أبرز المواد
مصادر عراقية : سليماني أمر قائد الحشد باقتحام سفارة البحرين في بغداد

مصادر عراقية : سليماني أمر قائد الحشد باقتحام سفارة البحرين في بغداد

أبرز المواد

“الكشافة السعودية ” تكرم جوالة تنمية الشرافاء لتميزها في خدمة المعتمرين

“الكشافة السعودية ” تكرم جوالة تنمية الشرافاء لتميزها في خدمة المعتمرين
http://almnatiq.net/?p=745409
الرياض- فالح الدوسري

كرم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، عشائر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر لحصولها على جائزة التميز في المعسكر الكشفي لخدمة المعتمرين الذي اقامته جمعية الكشافة بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك الماضي.
جاء ذلك خلال حفل تدشين الفريق الكشفي بوقف ديوانية آل حسين الذي أقيم يوم امس على مسرح الجامعة العربية المفتوحة بالرياض بحضور الرئيس الفخري للفريق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود .

من جهته عبر رئيس اللجنة الاستاذ سعد بن محمد الصافي عن شكره للقائمين على هذا التكريم ، مؤكداً انه خير مُحفز لهم لتقديم المزيد من الأعمال التطوعية والاجتماعية الانسانية ومن أجل تحقيق هدف الحركة الكشفية من أجل عالم أفضل

روابط ذات صلة

بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم

بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم
بعد أن استضافته “منشآت” .. الحقباني: نجحنا بتطوير الأفكار في الأندية الرياضية”

بعد أن استضافته “منشآت” .. الحقباني: نجحنا بتطوير الأفكار في الأندية الرياضية”
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي ما تم تداوله حول قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي ما تم تداوله حول قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*