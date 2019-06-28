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شرطة مكة المكرمة تنفي صحة المتداول في وسائل التواصل تحت وسم “اغتصاب طفل النسيم”

http://almnatiq.net/?p=745422
المناطق - واس

نفى المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، صحة ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي مؤخراً تحت وسم “اغتصاب طفل النسيم”, مبيناً أن اللقطات المتداولة مرتبطة بمشاجرة باشرتها دوريات الأمن صباح أمس بحي النسيم في محافظة جدة.
وطالب الرائد الغامدي الجميع بالحذر من مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات والوسائط عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، منوهاً بلزوم استقاء الحقائق من مصادرها الرسمية.

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