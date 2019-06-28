احدث الأخبار

جفاف العراق يكشف قصر “الإمبراطورية الغامضة”
أبرز المواد
 وزير الإعلام يزور المركز الإعلامي المعد لقمة دول العشرين في مدينة أوساكا
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة تنفي صحة المتداول في وسائل التواصل تحت وسم “اغتصاب طفل النسيم”
منطقة مكة المكرمة
 هوك: سفن إيرانية تنقل متفجرات وتهدد الملاحة في الخليج
أبرز المواد
 فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق
أبرز المواد
 “مؤسسة النقد”: ارتفاع القروض العقارية للأفراد 3 أضعاف خلال مايو 2019
أبرز المواد
 “الكشافة السعودية ” تكرم جوالة تنمية الشرافاء لتميزها في خدمة المعتمرين
منطقة الرياض
 بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم
منطقة الرياض
 مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا توفر أسرة ذات الطابقين لأكثر من 150 ألف حاج خلال حج 1440 هـ
أبرز المواد
 مصادر عراقية : سليماني أمر قائد الحشد باقتحام سفارة البحرين في بغداد
أبرز المواد
 مزحة ترمب مع بوتين “لا تتدخل في الانتخابات رجاء” تسرق الأضواء في قمة العشرين
أبرز المواد
 بعد أن استضافته “منشآت” .. الحقباني: نجحنا بتطوير الأفكار في الأندية الرياضية”
منطقة الرياض
جفاف العراق يكشف قصر “الإمبراطورية الغامضة”

جفاف العراق يكشف قصر “الإمبراطورية الغامضة”

أبرز المواد
وزير الإعلام يزور المركز الإعلامي المعد لقمة دول العشرين في مدينة أوساكا

وزير الإعلام يزور المركز الإعلامي المعد لقمة دول العشرين في مدينة أوساكا

أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة تنفي صحة المتداول في وسائل التواصل تحت وسم “اغتصاب طفل النسيم”

شرطة مكة المكرمة تنفي صحة المتداول في وسائل التواصل تحت وسم “اغتصاب طفل النسيم”

منطقة مكة المكرمة
هوك: سفن إيرانية تنقل متفجرات وتهدد الملاحة في الخليج

هوك: سفن إيرانية تنقل متفجرات وتهدد الملاحة في الخليج

أبرز المواد

جفاف العراق يكشف قصر “الإمبراطورية الغامضة”

جفاف العراق يكشف قصر “الإمبراطورية الغامضة”
http://almnatiq.net/?p=745431
المناطق - وكالات

أعلنت جامعة توبنغن الألمانية، الخميس، أن فريقا من علماء الآثار الألمان والأكراد اكتشف قصرا عمره 3400 عاما ينتمي إلى إمبراطورية “ميتاني” التي توصف بـ”الغامضة”.

وذكرت النسخة الإنجليزية من موقع دويتشه فيله الألماني أنه لولا الجفاف الذي أدى إلى انخفاض كبير في مستويات المياه في خزان سد الموصل لما تمكن الفريق من الوصول إلى الاكتشاف.

وقال حسن أحمد قاسم، عالم الآثار الكردي في مديرية دهوك للآثار الذي عمل في الموقع، إن القصر يمثل “أحد أهم الاكتشافات الأثرية في المنطقة في العقود الأخيرة، ويوضح نجاح التعاون الكردي الألماني”.

وفي العام الماضي، أطلق فريق من علماء الآثار عملية إخلاء طارئة لإنقاذ حفنة من الآثار تعود لإمبراطورية “ميتاني” الغامضة، كشفها جفاف المياه على ضفاف نهر دجلة.

وقالت عالمة الآثار إيفانا بوليز من جامعة توبنغن، إن إمبراطورية ميتاني هي إحدى الإمبراطوريات غموضا في الشرق الأدنى القديم، وأضافت “حتى الآن لم يتم تحديد عاصمتها”.

ولم يكن لدى الفريق سوى القليل من الوقت لإتمام هذا الاكتشاف مع ارتفاع منسوب المياه. وداخل القصر، اكتشف الفريق ما لا يقل عن 10 ألواح طينية منقوش عليها كتابات مسمارية.

وقالت بوليز: “لقد وجدنا أيضا بقايا من الدهانات الجدارية بألوان زاهية من الأحمر والأزرق. في الألفية الثانية قبل الميلاد، ربما كانت الجداريات سمة نموذجية للقصور في الشرق الأدنى القديم، لكن نادرا ما نجدها محفوظة”.

ويحاول فريق من الباحثين في ألمانيا الآن تفسير المكتوب على الألواح المسمارية، في أمل أن تكشف المزيد عن إمبراطورية ميتاني التي سيطرت على الحياة في أجزاء من سوريا وشمال بلاد ما بين النهرين.

روابط ذات صلة

وزير الإعلام يزور المركز الإعلامي المعد لقمة دول العشرين في مدينة أوساكا

وزير الإعلام يزور المركز الإعلامي المعد لقمة دول العشرين في مدينة أوساكا
هوك: سفن إيرانية تنقل متفجرات وتهدد الملاحة في الخليج

هوك: سفن إيرانية تنقل متفجرات وتهدد الملاحة في الخليج
فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق

فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*