” زيد ال مدق ” رئيسًا لمجلس إدارة تنمية نزوى بوادي الدواسر

وادي الدواسر - فالح الدوسري

اعتمد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية مجلس إدارة لجنة التنمية الأهلية بحي نزوى حيث صدر قرار إعادة تكوين مجلس إدارة اللجنة .

وشمل المجلس الجديد كلا من:

زيد بن عبيد ال مدق رئيسا لمجلس إدارة اللجنة و عبدالله بن مسفر ال مدق نائبا للرئيس، و محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم أمينا للصندوق وعضوية كل من : مبارك بن محمد ال سمحان ، و مبارك بن سعد الدوسري، و مسرع بن محسن بن مسرع ، وفيصل بن فالح الدوسري و ابراهيم بن محمد الدوسري ، و مبارك بن سعد بن عبدالله .

اوضح رئيس اللجنة ” زيد ال مدق ” أن اللجنة التي يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة , وتهدف إلى اكتشاف احتياجات المواطنين ، واقتراح المشروعات والبرامج اللازمة لتنمية لمجتمع المحلي والمشاركة في تنفيذها وتقويمها ومتابعتها بشريًا وعينيًا وماديًا , إلى جانب المساهمة في تنمية الموارد البشرية للمجتمع المحلي واكتشاف القيادات الاجتماعية واستثمارها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأفاد أن البرامج والمشروعات التي ستقدمها اللجنة ستكون وفق متطلبات واحتياجات المجتمع المحلي ، ومنها التنمية الأسرية وتنمية الطفولة وتنمية الشباب وتنمية المرأة وتنمية الإنتاج الأسري والروابط الاجتماعية ، والبرامج التطويرية واللجان والإرشاد الأسري إلى جانب الدراسات والبحوث والتوعية والتثقيف وتنمية ذوي الاحتياجات الخاصة .