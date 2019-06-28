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” زيد ال مدق ” رئيسًا لمجلس إدارة تنمية نزوى بوادي الدواسر

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” زيد ال مدق ” رئيسًا لمجلس إدارة تنمية نزوى بوادي الدواسر

” زيد ال مدق ” رئيسًا لمجلس إدارة تنمية نزوى بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=745435
وادي الدواسر - فالح الدوسري

اعتمد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية مجلس إدارة لجنة التنمية الأهلية بحي نزوى حيث صدر قرار إعادة تكوين مجلس إدارة اللجنة .
وشمل المجلس الجديد كلا من:
زيد بن عبيد ال مدق رئيسا لمجلس إدارة اللجنة و عبدالله بن مسفر ال مدق نائبا للرئيس، و محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم أمينا للصندوق وعضوية كل من : مبارك بن محمد ال سمحان ، و مبارك بن سعد الدوسري، و مسرع بن محسن بن مسرع ، وفيصل بن فالح الدوسري و ابراهيم بن محمد الدوسري ، و مبارك بن سعد بن عبدالله .

اوضح رئيس اللجنة ” زيد ال مدق ” أن اللجنة التي يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة , وتهدف إلى اكتشاف احتياجات المواطنين ، واقتراح المشروعات والبرامج اللازمة لتنمية لمجتمع المحلي والمشاركة في تنفيذها وتقويمها ومتابعتها بشريًا وعينيًا وماديًا , إلى جانب المساهمة في تنمية الموارد البشرية للمجتمع المحلي واكتشاف القيادات الاجتماعية واستثمارها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأفاد أن البرامج والمشروعات التي ستقدمها اللجنة ستكون وفق متطلبات واحتياجات المجتمع المحلي ، ومنها التنمية الأسرية وتنمية الطفولة وتنمية الشباب وتنمية المرأة وتنمية الإنتاج الأسري والروابط الاجتماعية ، والبرامج التطويرية واللجان والإرشاد الأسري إلى جانب الدراسات والبحوث والتوعية والتثقيف وتنمية ذوي الاحتياجات الخاصة .

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