احدث الأخبار

“إعمار اليمن” يروي عطش اليمنيين في 7 محافظات
أبرز المواد
 الأمن الكويتي يقبض على “ناصر الدويلة” بعد تحريضه على ضرب المملكة
أبرز المواد
 ” زيد ال مدق ” رئيسًا لمجلس إدارة تنمية نزوى بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 جفاف العراق يكشف قصر “الإمبراطورية الغامضة”
أبرز المواد
 وزير الإعلام يزور المركز الإعلامي المعد لقمة دول العشرين في مدينة أوساكا
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة تنفي صحة المتداول في وسائل التواصل تحت وسم “اغتصاب طفل النسيم”
منطقة مكة المكرمة
 هوك: سفن إيرانية تنقل متفجرات وتهدد الملاحة في الخليج
أبرز المواد
 فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق
أبرز المواد
 “مؤسسة النقد”: ارتفاع القروض العقارية للأفراد 3 أضعاف خلال مايو 2019
أبرز المواد
 “الكشافة السعودية ” تكرم جوالة تنمية الشرافاء لتميزها في خدمة المعتمرين
منطقة الرياض
 بالصور .. تنمية الشرافاء تكرم فريقها الفائز بكأس الدورة التنشيطية لكرة القدم
منطقة الرياض
 مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا توفر أسرة ذات الطابقين لأكثر من 150 ألف حاج خلال حج 1440 هـ
أبرز المواد
“إعمار اليمن” يروي عطش اليمنيين في 7 محافظات

“إعمار اليمن” يروي عطش اليمنيين في 7 محافظات

أبرز المواد
الأمن الكويتي يقبض على “ناصر الدويلة” بعد تحريضه على ضرب المملكة

الأمن الكويتي يقبض على “ناصر الدويلة” بعد تحريضه على ضرب المملكة

أبرز المواد
” زيد ال مدق ” رئيسًا لمجلس إدارة تنمية نزوى بوادي الدواسر

” زيد ال مدق ” رئيسًا لمجلس إدارة تنمية نزوى بوادي الدواسر

منطقة الرياض
جفاف العراق يكشف قصر “الإمبراطورية الغامضة”

جفاف العراق يكشف قصر “الإمبراطورية الغامضة”

أبرز المواد

“إعمار اليمن” يروي عطش اليمنيين في 7 محافظات

“إعمار اليمن” يروي عطش اليمنيين في 7 محافظات
http://almnatiq.net/?p=745442
المناطق - الرياض

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الخميس، مشروع توزيع 40 صهريجا لنقل المياه الصالحة للشرب، والمخصصة لسبع محافظات وهي: عدن، وتعز، الضالع، ولحج، وشبوة، وحضرموت، وأبين.

وأقيم حفل التدشين في المنطقة الحرة بمحافظة عدن، بحضور نائب رئيس الوزراء في الحكومة اليمنية سالم الخنبشي، ووزير الكهرباء والطاقة اليمني محمد العناني، و محافظ عدن أحمد سالمين، ومحافظ أبين أبو بكر بن حسين، ومحافظ لحج أحمد التركي، ومحافظ الضالع فضل الجعدي.

وقدم الخنبشي شكره لحكومة وشعب المملكة على مواقفهم النبيلة تجاه الشعب اليمني، مؤكدا أن هذا الدعم سيشكل علامة بارزة في العلاقات الثنائية بين قيادة البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه الأهالي في ست محافظات يمنية.

بينما أكد ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، سلمان الحزيمي: “البرنامج يعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لدراسة وتنفيذ كافة ما يحتاجه الشعب اليمني الشقيق، في قطاع المياه وكافة القطاعات الخدمية والتنموية والإعمارية في الجمهورية اليمنية”.

وأضاف أن تدشين 40 صهريجا يأتي امتدادا لعدد من المشاريع التنموية والحيوية التي تم تدشينها سابقا في جميع المحافظات، وشملت قطاعات مختلفة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الشرعية والسلطة المحلية، ليستفيد منها اليمنيين وتساعدهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في الارتقاء بالخدمات وتحسين المعيشة.

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن صهاريج المياه بحسب احتياجات الأهالي، وبمواصفات فنية عالية، وسيتم توزيعها على عدد من المديريات في المحافظات السبع، وهي مديريات المخا والتربة في محافظة تعز، و مديرية عتق في محافظة شبوة، وسيئون والمكلا في محافظة حضرموت، ومديرية جعار زنجبور في محافظة أبين، ومديرية طور الباحة والحوطة في محافظة لحج.

يذكر أن البرنامج عمل على دعم قطاع المياه في اليمن، عبر عدة مشاريع، من خلال توريد صهاريج المياه، وحفر الآبار في محافظة مأرب والمهرة وسقطرى وحجة، إضافة إلى إنشاء خطوط ناقلة للمياه في مدينة الغيضة، وتطوير شبكة التوزيع للمياه بالمدينة، إلى جانب إنشاء محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في جزيرة الفشت التابعة لمحافظة حجة، وتوريد صهاريج المياه في المحافظة.

روابط ذات صلة

الأمن الكويتي يقبض على “ناصر الدويلة” بعد تحريضه على ضرب المملكة

الأمن الكويتي يقبض على “ناصر الدويلة” بعد تحريضه على ضرب المملكة
جفاف العراق يكشف قصر “الإمبراطورية الغامضة”

جفاف العراق يكشف قصر “الإمبراطورية الغامضة”
وزير الإعلام يزور المركز الإعلامي المعد لقمة دول العشرين في مدينة أوساكا

وزير الإعلام يزور المركز الإعلامي المعد لقمة دول العشرين في مدينة أوساكا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*