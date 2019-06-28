رئيس دولة سويسرا يستقبل سمو الأمير منصور بن ناصر

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استقبل فخامة رئيس جمهورية سويسرا الاتحادية أولي ماورر ، اليوم، في القصر الرئاسي في بيرن، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا.

وجرى خلال اللقاء التشاور حول آخر المستجدات على الصعيد الدولي، وبحث آليات التعاون بين البلدين الصديقين، ذات الإسهام في تعزيز علاقتهما في مختلف الجوانب.

