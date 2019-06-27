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محافظ صامطة يرعى الكرنفال الصحي بالحد الجنوبي

محافظ صامطة يرعى الكرنفال الصحي بالحد الجنوبي

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محافظ صامطة يرعى الكرنفال الصحي بالحد الجنوبي

محافظ صامطة يرعى الكرنفال الصحي بالحد الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=745461
المناطق - فضه عطيف

رعى محافظ محافظة صامطة الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة أمس فعاليات الكرنفال الصحي بالحد الجنوبي الذي نظمته صحة جازان وذلك في حديقة ساحة الشهداء بمحافظة صامطة بحضور مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والمشائخ وأهالي المحافظة.

وفور وصول محافظ صامطة إلى مقر الكرنفال قام بقص شريط المعرض المصاحب إيذاناً بافتتاحه ثم تجول في أرجاء المعرض واطلع على ما تحتويه الأجنحة المشاركة منوها بما توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله من اهتمام ودعم لقطاع الصحة وكافة قطاعات الدولة المختلفة مقدما شكره للقائمين على هذا الكرنفال التوعوي المجتمعي سائلاً الله أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.
ثم توجه وضيوف الكرنفال إلى المنصة الرئيسة للحفل حيث عزف السلام الملكي، واستمع الجميع إلى آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير عام صحة جازان كلمة بهذه المناسبة أشار خلالها أن هذا الكرنفال يقدم ضمن مبادرات وأهداف الصحة لبرنامج التحول الوطني وضمن برامج التوعية وبرنامج التحول لوزارة الصحة في مشاركة المجتمع بعدها شاهد الجميع عرضا مرئيا ثم قدم عدد من الأطفال لوحة وطنية بعنوان “أنا عاشق وطني” تلاها مشهد تمثيلي عن التوعية الصحية بالطرق الصحيحة لاستخدام الأدوية ثم ألقى الشاعر محمد عطيف قصيدة شعرية بهذه المناسبة بعدها شاهد الحضور أوبريت عن بطولات وتضحيات جنودنا البواسل بالحد الجنوبي
وفي ختام الاحتفال تم تكريم مصابي الحد الجنوبي وأبناء شهداء الواجب والجهات الراعية للكرنفال.

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