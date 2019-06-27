أمسية شعرية في دار الملاحظة الاجتماعية بحائل

أمسية شعرية في دار الملاحظة الاجتماعية بحائل

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أمسية شعرية في دار الملاحظة الاجتماعية بحائل

أمسية شعرية في دار الملاحظة الاجتماعية بحائل
http://almnatiq.net/?p=745483
المناطق _ حائل

اقامت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل بالتعاون مع مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيريه يوم مفتوح عبارة عن ( أمسيه شعريه ) القاها الشاعر فهد المبلع بمقر الدار
حضرها مدير دار الملاحظة الاجتماعية الأستاذ بشير مزعل العنزي وعدد من مشرفي الدار والنزلاء.
وكان الهدف منها الترويح عن الأحداث وزرع روح الأمال في نفوسهم
تم خلال الأمسيه الشعريه القاء عدد من القصائد وفي نهاية الأمسية تناول الجميع وجبة العشاء المعدة بالمناسبة .
وشكر النزلاء جهود إدارة الدار ممثلة في قسم الأنشطة والبرامج علی كل ما يقومون به من أنشطة لرسم سعادتهم .

 

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