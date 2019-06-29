ماذا يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين؟

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تعرف على ما يحدث لصحتك بعد الإقلاع عن التدخين، والمراحل التي يمر بها جسم المدخن في رحلة الابتعاد عن التدخين. العلاقة بين الصحة والتدخين .. ماذا يحدث بعد الإقلاع عن التدخين؟ بعد 20 دقيقة من الإقلاع عن التدخين، يهبط معدل ضربات القلب وضغط الدم للمستوى الطبيعي. بعد 12 ساعة من الإقلاع عن التدخين، مستويات أول أكسيد الكربون بالدم تهبط للمستوى الطبيعي. بعد أسبوع أو أسبوعين يظهر تحسن في وظائف الرئة والدورة الدموية. بعد 9 أسابيع من الإقلاع عن التدخين تقل معايير التدخين مثل ضيق التنفس أو الحكة المستمرة، وتعود الشعيرات الصغيرة المبطنة للرئة للعمل بالشكل الطبيعي، وتقل الفرصة بالعدوى. بعد سنة من الإقلاع عن التدخين، يقل خطر الإصابة بـ أمراض القلب إلى النصف. بعد 5 سنوات من الإقلاع عن التدخين يقل خطر الإصابة بسرطان الفم، الحلق، أو المريء إلى النصف، كما يقل خطر الإصابة بسرطان الرحم. بعد 10 سنوات من الإقلاع عن التدخين، يقل خطر الموت بسرطان الرئة إلى النصف، وكذلك خطر الإصابة بـ سرطان الحنجرة والبنكرياس. بعد 15 سنة من الإقلاع عن التدخين، يعتبر خطر الإصابة بأمراض القلب مساوية للشخص الذى لا يدخن. نصائح للتوقف عن التدخين لا تكون قاسي على نفسك، فيجب أن تدرك أنك ستشعر بالتوتر وحدة المزاج، وعليك أن تُذكر نفسك بشكل دائم أن هدفك الأكبر هو الإقلاع عن التدخين، وكن واثقًا من قدراتك في أن تمر بهذه الفترة. هناك 95% من الأشخاص الذين يتوقفون عن التدخين دون علاج ينتهي بهم الأمر إلى الانتكاس، وذلك لأن النيكوتين يسبب الإدمان لأن الدماغ قد أصبح معتاد على وجوده. عليك طلب الدعم النفسي من أفراد عائلتك أو أصدقائك لأن تشجيعهم لك سوف يحدث فارقًا ملحوظًا. استبدل التدخين بنشاطات أخرى تحب القيام بها، مثل السباحة أو الرسم أو أي هواية مفيدة. يمكنك التوجه إلى طبيبك لكي تخبره وتسأله عن الأدوية والوصفات الطبية، لكي تقلل من الرغبة الشديدة في التدخين. عليك الحفاظ على ممارسة النشاط البدني، لأنه يساعدك على تخفيف وتقليل الرغبة في تناول النيكوتين، كما يخفف من بعض الأعراض الإنسحابية للتدخين.