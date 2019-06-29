وزير الطاقة يناقش مع نظيره الروسي خيارات تمديد صفقة “أوبك +”

وزير الطاقة يناقش مع نظيره الروسي خيارات تمديد صفقة “أوبك +”

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وزير الطاقة يناقش مع نظيره الروسي خيارات تمديد صفقة “أوبك +”

وزير الطاقة يناقش مع نظيره الروسي خيارات تمديد صفقة “أوبك +”
http://almnatiq.net/?p=745498
المناطق - الرياض

التقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم, معالي وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة خيارات تمديد صفقة “أوبك +”, وشروط سوق النفط، إلى جانب التأكيد على التعاون في قطاع النفط والغاز بين المملكة وروسيا, وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

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