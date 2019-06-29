إيطاليا تدمر ما تبقى من جسر جنوا المنهار

المناطق _ وكالات

أظهرت لقطات مثيرة صورت بطائرة مسيرة ونشرتها سلطات جنوا الجمعة، تدمير ما تبقى من الجسر الذي انهارت أجزاء منه في المدينة الإيطالية العام الماضي، ما أودى بحياة 43 شخصاً. وخلال بضع ثوانٍ، تهدم الجزء المتبقي من الجسر الذي بلغ طوله 1.2 كيلومتر، وكان يربط المدينة بجنوب فرنسا. وعقب التفجير تصاعدت سحب من الغبار الإسمنتي. واستخدمت مدافع المياه حتى لا تخيم سحب من الغبار فوق المدينة.

وأوضحت وكالة «رويترز» أن هدم الجسر يمهد الطريق لإقامة جسر جديد يحل محل القديم المتهالك الذي بني في الستينات من القرن الماضي.

وكان جزء من الجسر انهار في 14 أغسطس (آب) من العام لماضي، لتهوي السيارات والشاحنات من على ارتفاع 50 متراً.

الجسر الجديد من تصميم المعماري المولود في جنوا؛ رينزو بيانو، ومن المقرر افتتاحه بحلول منتصف العام المقبل.