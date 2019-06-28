41 تشكلية يشاركن في رسم وتصوير الطبيعة بفنون تبوك

تبوك _ منى الريس

شارك 41 فنانة تشكيلية في الورشة التدريبية الفنية بمقر جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك بتنظيم من فريق يونايتد للمواهب بتبوك تحت عنوان ” الطبيعة”.

وناقشت الورشة التفاعلية التي استمرت لمدة يومين عدداً من المحاور الفنية التي ساهمت في نشر ثقافة الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي وصقل مهارات الموهوبات في هذا المجال كما تخللت الورشة إقامة معرض فني مصاحب لفنانات فريق يونايتد.

وفي ختام الورشة تم عرض أعمال الفنانات وتقييمها وأعرب عدد من الفنانات المشاركات في الورشة عن سعادتهن بما تم تقديمه خلال فعاليات الورشة مما ساهم في تعزيز مهاراتهن والتعبير عن أنفسهن بالرسم والتعامل مع الطبيعة ورسمها في لوحاتهن.