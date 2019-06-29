ترمب يبدي استعداده لعقد اتفاق تجاري «هائل» مع نظيره الصيني

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، إنه مستعد لإبرام اتفاق تجاري سيكون “هائلاً” مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك لدى بدء الزعيمين محادثات يمكن أن تؤدي إلى تخفيف حدة التوترات أو اغراق أكبر اقتصادين في العالم في حرب تجارية أعمق.

وأضاف ترامب على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا بغرب اليابان: ” سيكون شيئاً تاريخياً إذا استطعنا التوصل لاتفاق تجاري عادل. إننا مستعدون تماما لذلك كما أنكم مستعدون تماماً له”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا سيكون اجتماعا مثمرا للغاية وأعتقد أن باستطاعتنا الاستمرار لفعل شيء سيكون هائلا بشكل حقيقي”.

من جهته، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن التعاون أفضل من المواجهة.

ونقل مترجم عن الرئيس الصيني قوله: “الصين والولايات المتحدة تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة”.

وأضاف: “التعاون والحوار أفضل من الخلاف والمواجهة”.