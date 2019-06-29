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كيف وصفت “abc” الأمريكية الاستقبال الذي تلقاه ولي العهد في قمة العشرين؟

كيف وصفت “abc” الأمريكية الاستقبال الذي تلقاه ولي العهد في قمة العشرين؟
http://almnatiq.net/?p=745519
المناطق_الرياض

نشرت شبكة abc الأمريكية تقريرا عن الحضور والاستقبال الذي تلقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء حضوره قمة دول مجموعة العشرين بأوساكا باليابان.
ووصفت الشبكة الأمريكية الاستقبال الذي تلقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة بالفخم.
وحول تحليل لغة الجسد قالت الشبكة: “عندما كانت الكاميرات تدور، كانت تلك اللغة إيجابية بشكل كبير بالنسبة لولي العهد السعودي”.
وتابعت: ” كان يبتسم وهو يقف في المقدمة والوسط، محاطاً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لالتقاط صورة جماعية، وتبادل ابتسامة عابرة وهو جالس بجوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وأردفت: “وقد شارك في العرض مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ومجموعة من الأطفال الذين يلوحون بالأعلام خلال حفل توقيع سابق بقيمة 8 مليارات دولار”.
وأضافت: “بالإضافة إلى الوقوف بجانب ترامب في الجزء الأوسط من الصف الأمامي لصورة المجموعة الأولى، وكان الأمير جالساً بجوار مضيف القمة وقد بدا مرتاحاً تماماً بابتسامة عريضة”.

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