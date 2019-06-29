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البيت الأبيض يصدر بيانا بشأن حديث ولي العهد والرئيس الأمريكي حول تصرفات إيران

البيت الأبيض يصدر بيانا بشأن حديث ولي العهد والرئيس الأمريكي حول تصرفات إيران
http://almnatiq.net/?p=745524
المناطق_الرياض

أعلن البيت الأبيض في بيان له، فجر السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وولي العهد محمد بن سلمان، بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد.
وقال البيت الأبيض في بيانه الذي نشره عبر موقعع الإلكتروني الرسمي: “الرئيس ترامب وولي العهد السعودي بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد في الشرق الأوسط، والتزما بالحفاظ على استقرار سوق النفط مع استمرار تصرفات طهران الاستفزازية”.
وأضاف البيان: ” ترامب ناقش مع محمد بن سلمان دور السعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط”.
جاء ذلك بعدما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، على هامش القمة العشرين في أوساكا.

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