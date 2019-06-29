اجتماع مفاجئ لـ “آل سويلم” مع أعضاء مجلس إدارة النصر

المناطق_الرياض

قالت مصادر أن سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر المنتهية ولايته، عقد اجتماع مفاجئ مع أعضاء مجلس إدارة النادي فجر الخميس .

وحسب “اليوم” : عقد آل سويلم عدة اجتماعات مع عدة شخصيات نصراوية لبحث عودته من جديد للترشح للرئاسة لأربع سنوات بعد أن تأكد من أن موضوع التكليف بات صعبا في ظل تواجد مرشحين للرئاسة.

وبحسب المصادر سيقوم آل سويلم بترشيح شخصية نصراوية لتسلم رئاسة النادي الأربعاء المقبل تجنبا لدخول النصر في صراعات إدارية خاصة.

ويذكر ان إنتخابات الرئاسة لنادي النصر شهدت تطورا كبيرا خلال الساعات الأخيرة حيث تقدم للترشح لرئاسة العالمي إثنان وهم صالح الأطرم ونصر النصر قبل إغلاق باب التقدم للترشيح وقبل ان تصدر الهيئة العامة للرياضة بيان يمدد فيه التقدم للترشح للرئاسة العالمي حتى الخميس القادم