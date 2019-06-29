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تطورات جديدة في واقعة العثور على جثة معلم في صبيا

تطورات جديدة في واقعة العثور على جثة معلم في صبيا
http://almnatiq.net/?p=745532
المناطق_صبيا

شيع الأهالي جثمان المعلم الذي عٌثر على جثته في أحد الطرقات غرب محافظة صبيا بمنطقة جازان.
وحسب “سبق” قال شقيق المعلم المتوفي إن “الأسرة تنتظر نتائج التحقيقات لكشف ملابسات وغموض العثور على الجثة ” مشيرا إلى أنه تم دفن الجثمان بعد تشريحه من قبل الطب الشرعي ولم تتبين لهم أي تفاصيل من التقرير حتى الآن.
وأضاف أن “هناك العديد من الشبهات حول أسباب الوفاة”. مشيرا إلى أن المرور أفاد أنه في الأصل كان البلاغ عن حادث دهس ولكن تبين أنه لا حقيقة ثابتة لوجود حادث دهس فلا توجد أي آثار نهائياً للدهس أو صدم في “موقع البلاغ ” بل حتى لا توجد نقطة دم في ذلك الموقع .
ولفت إلى أنه تم استبدال ملابس شقيقه التي خرج بها من منزله وفقدانها واشتباه احتراقها داخل غرفة مهجورة وقبل ذلك تهديدات تعرض لها ، ومقطع فيديو مريب لمسو فيه نوعاً من التنمر ضده قبل وفاته بوقت قصير، وكذلك ما أدلى به آسيوي عن وقائع استبدال الملابس التي قال فيها إن الفقيد هو من طلب ملابس باكستانيةً منهم من أجل التخفي عن نظر شخص يلاحقه.
وأضاف: حالياً نطالب مستشفى صبيا بتسليم ملابس المتوفى التي حضر بها مع الهلال الأحمر للمستشفى، إلى الجهات الأمنية ليبين ذلك شيئاً من الغموض ولكن الملابس مفقودة حسبما أبلغونا، وهذا يعني فقدان ملابسه الأصلية ومن ثم فقدت الملابس الأخرى التي استبدلها وفق رواية صاحب ورشة قبل الحادث وهي يفترض تحريزها لتبين أي آثار عليها على الأقل الدماء.

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