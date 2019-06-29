احدث الأخبار

قانوني يعلق على مخالفة الذوق العام عند إطالة النظر لشخص 5 ثوان!
أبرز المواد
 التليفزيون الألماني: خامنئي أصبح ضعيفا ومليشيات الحرس الثوري تستعد للانقضاض عليه
أبرز المواد
 الجيش الليبي: حظر رحلات الطيران إلى تركيا واستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية
أبرز المواد
 تطورات جديدة في واقعة العثور على جثة معلم في صبيا
أبرز المواد
 كيف وصفت “abc” الأمريكية الاستقبال الذي تلقاه ولي العهد في قمة العشرين؟
أبرز المواد
 اجتماع مفاجئ لـ “آل سويلم” مع أعضاء مجلس إدارة النصر
أبرز المواد
 البيت الأبيض يصدر بيانا بشأن حديث ولي العهد والرئيس الأمريكي حول تصرفات إيران
أبرز المواد
 ترمب: إنه لشرف لي أن ألتقي بـ “ولي العهد” الأمير “محمد بن سلمان” وهو صديق وفعل لبلاده الكثير
أبرز المواد
 ترمب يبدي استعداده لعقد اتفاق تجاري «هائل» مع نظيره الصيني
أبرز المواد
 41 تشكلية يشاركن في رسم وتصوير الطبيعة بفنون تبوك
منطقة تبوك
 إيطاليا تدمر ما تبقى من جسر جنوا المنهار
أبرز المواد
 توقيف مواطن سعودي اعتدى بالضرب على شرطي في الكويت
أبرز المواد
قانوني يعلق على مخالفة الذوق العام عند إطالة النظر لشخص 5 ثوان!

قانوني يعلق على مخالفة الذوق العام عند إطالة النظر لشخص 5 ثوان!

أبرز المواد
التليفزيون الألماني: خامنئي أصبح ضعيفا ومليشيات الحرس الثوري تستعد للانقضاض عليه

التليفزيون الألماني: خامنئي أصبح ضعيفا ومليشيات الحرس الثوري تستعد للانقضاض عليه

أبرز المواد
الجيش الليبي: حظر رحلات الطيران إلى تركيا واستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية

الجيش الليبي: حظر رحلات الطيران إلى تركيا واستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية

أبرز المواد
تطورات جديدة في واقعة العثور على جثة معلم في صبيا

تطورات جديدة في واقعة العثور على جثة معلم في صبيا

أبرز المواد

قانوني يعلق على مخالفة الذوق العام عند إطالة النظر لشخص 5 ثوان!

قانوني يعلق على مخالفة الذوق العام عند إطالة النظر لشخص 5 ثوان!
http://almnatiq.net/?p=745535
المناطق_متابعات

قال المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، إنه لا يرى أن النظر لشخص مدة 5 ثوان مخالف للذوق العام، متسائلاً: كيف نسمي الفعل (إطالة النظر) وهو مجرد لمحة أو التفاتة؟، مشيراً إلى أن كل ما يشاع أو حتى يعلن الآن حول هذا الشأن قبل صدور قرار وزير الداخلية هو مجرد توصية أو اقتراح محل دراسة.

وأوضح “عجب” أن لائحة الذوق العام الصادرة مؤخراً، وضعت تعريفاً للمصطلحات وتنظيماً لآلية الضبط والمحاكمة وعقوبة المخالف التي حُدد سقفها بالمادة الثامنة بغرامة 5000 ريال؛ والتي أرجأت بالمادة التاسعة تحديد المخالفات التي تطبق عليها هذه المخالفة، وكلفت وزارة الداخلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا العرض بقرار من وزير الداخلية.

وأشار “عجب” إلى أنه قد يكون سبب إطالة النظر في الغالب (مشبه عليه)، لافتاً إلى أن ذلك سيقودنا إلى كم هائل من الدعاوى الكيدية تحت مسمى (وش فيك تناظرني)، مما سيشغل الجهة القضائية ويشغل الناس الذين سيحضرون للشهادة على هذه الواقعة؛ وهل أطال النظر أم لا، وهل وصل للوقت المحدد 5 ثوان أم أنه أدرك نفسه بالثانية الرابعة والنصف ليتم تبرئته.

روابط ذات صلة

التليفزيون الألماني: خامنئي أصبح ضعيفا ومليشيات الحرس الثوري تستعد للانقضاض عليه

التليفزيون الألماني: خامنئي أصبح ضعيفا ومليشيات الحرس الثوري تستعد للانقضاض عليه
الجيش الليبي: حظر رحلات الطيران إلى تركيا واستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية

الجيش الليبي: حظر رحلات الطيران إلى تركيا واستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية
تطورات جديدة في واقعة العثور على جثة معلم في صبيا

تطورات جديدة في واقعة العثور على جثة معلم في صبيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*