قانوني يعلق على مخالفة الذوق العام عند إطالة النظر لشخص 5 ثوان!

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قال المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، إنه لا يرى أن النظر لشخص مدة 5 ثوان مخالف للذوق العام، متسائلاً: كيف نسمي الفعل (إطالة النظر) وهو مجرد لمحة أو التفاتة؟، مشيراً إلى أن كل ما يشاع أو حتى يعلن الآن حول هذا الشأن قبل صدور قرار وزير الداخلية هو مجرد توصية أو اقتراح محل دراسة.

وأوضح “عجب” أن لائحة الذوق العام الصادرة مؤخراً، وضعت تعريفاً للمصطلحات وتنظيماً لآلية الضبط والمحاكمة وعقوبة المخالف التي حُدد سقفها بالمادة الثامنة بغرامة 5000 ريال؛ والتي أرجأت بالمادة التاسعة تحديد المخالفات التي تطبق عليها هذه المخالفة، وكلفت وزارة الداخلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا العرض بقرار من وزير الداخلية.

وأشار “عجب” إلى أنه قد يكون سبب إطالة النظر في الغالب (مشبه عليه)، لافتاً إلى أن ذلك سيقودنا إلى كم هائل من الدعاوى الكيدية تحت مسمى (وش فيك تناظرني)، مما سيشغل الجهة القضائية ويشغل الناس الذين سيحضرون للشهادة على هذه الواقعة؛ وهل أطال النظر أم لا، وهل وصل للوقت المحدد 5 ثوان أم أنه أدرك نفسه بالثانية الرابعة والنصف ليتم تبرئته.