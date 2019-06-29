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شاهد.. مقطع يوثق رحلة “شاب” أثناء قيادته قطار الرياض على المسار البرتقالي

شاهد.. مقطع يوثق رحلة “شاب” أثناء قيادته قطار الرياض على المسار البرتقالي
http://almnatiq.net/?p=745536
المناطق_الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيادة شاب سعودي قطار الرياض، على المسار البرتقالي من غرب الرياض إلى محطة قصر الحكم .
وتشمل تلك الاختبارات مجموعة من الإجراءات، تبدأ باختبارات ابتدائية بفحص العربات والتأكد من سلامتها، ثم تشغيلها وتحريكها على خطوط السكك الحديد بالسائق ثم بدون سائق.
ولقي الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا بمشروع القطار.

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