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الجيش الليبي: حظر رحلات الطيران إلى تركيا واستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية

الجيش الليبي: حظر رحلات الطيران إلى تركيا واستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية
http://almnatiq.net/?p=745543
المناطق_وكالات

اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري تركيا وقطر بالتدخل بشكل مباشر في معركة طرابلس، مشيرا أن تركيا تتعرض لغزو تركي.

وقال إن تركيا وفرت غطاء جويا تركيا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان.

وأضاف المسماري أنه بناء على ذلك فقد تقرر اعتبار أي اهداف تركية على الأراضي الليبية أهدافا معادية وأن الأوامر صدرت باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية.

كما أشار المتحدث العسكري أن الجيش سيستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا مؤكدا أن هناك أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا.

ولفت المسماري إلى أن هناك أوامر أيضا بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا.

وأكد أن الجيش سيسقط مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، مشيرا غلى أن القوات ستقتحم مدينة غريان وسنواصل تدمير قدرات الميليشيات فيها.

وحول العمليات العسكرية قال المتحدث العسكري إن الجيش الوطني الليبي تتصدى لمحاولة ميليشيات طرابلس التقدم نحو منطقة السبيعة.

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