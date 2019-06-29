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الهلال يحسم مصير سوريانو

الهلال يحسم مصير سوريانو
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المناطق_الرياض

سعودي 360 حسمت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، مصير الإسباني جوناثان سوريانو، مهاجم فريق الزعيم ، مع النادي العاصمي، في الموسم الجديد.

وانضم سوريانو لصفوف الهلال، في يناير الماضي، قادماً من بكين جوان الصيني، بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2020، وتعرض لإصابة في شهره الأول حرمته من المشاركة في المباريات لمدة تقترب من شهرين ونصف.

وبحسب ما أوردته صحيفة الرياضية السعودية، فإن سوريانو أصبح خارج حسابات نادي الهلال على صعيد اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن إدارة الهلال تسعى لإنهاء علاقتها مع سوريانو بشكل رسكي خلال اليومين المقبلين، مشيرةً إلى أن ذلك سيتم قبل انطلاق معسكر إعداد الزعيم الخارجي في النمسا.

وذكرت الرياضية ، أن وكيل سوريانو سيقوم بعقد اجتماع مع إدارة الهلال، خلال اليومين المقبلين، لدراسة إمكانية إنهاء التعاقد، ببيع عقد المهاجم الإسباني حال تلقيه عروضاً، أو توقيع مخالصة مالية.

وشارك المهاجم الإسباني صاحب الـ33 عاماً، في 11 مباراة منذ انتقاله لصفوف الهلال، بواقع 408 دقيقة، حيث لعب 8 مباريات في الدوري السعودي 166 دقيقة ، أحرز خلالهم 3 أهداف، و3 مباريات في كأس الملك 242 دقيقة ، لم يسجل خلالهم أي أهداف.

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