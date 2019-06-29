قصة مؤثرة ورحلة خطيرة لطفل صيني حمل إناء لبن لمسافة 3 كيلومترات!

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حمل طفل صيني، 4 سنوات، علبتين من اللبن لمسافة 3 كيلومترات، من قرية “ديوان” إلى مدينة “داغنج” القريبة، من أجل أخته في مدرستها، معبرا عن مدى حبه لشقيقتها وافتقاده لها في غيابها.

وفقاً لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، إن الطفل، زياو لو قام بالرحلة الخطيرة صباح يوم الأحد الماضي، حين كانت أخته تحضر بعض الدروس الإضافية في مدرستها.

وقالت الصحيفة: إن الطفل وأخته لومو، التي تبلغ 13 عامًا، يعيشان تحت رعاية جدتهما في قرية “ديوان”، وفي يوم الحادث شعر الطفل أنه يفتقد أخته، فغافل جدته التي كانت تعد الطعام في المطبخ، وحمل علبتي لبن وقرر الذهاب إلى مدرسة أخته في المدينة كي يمنحها اللبن.

وبحسب الصحيفة نقلا عن وسائل إعلام محلية، فإن ضباط الشرطة في شوارع مدينة “داغنج”، لاحظوا الطفل الذي يسير بين السيارات حاملاً علبتي اللبن، وبالفعل قامت سيارة شرطة بالتقاط الطفل عقب عبوره أحد التقاطعات، وسألوا الطفل عن وجهته واصطحبوه إلى المدرسة، حيث قابل أخته ومنحها علبتي اللبن، وهو المشهد المؤثر الذي التقطته الكاميرا.

وحظي الشريط بأكثر من خمسة ملايين مشاهدة والآلاف التعليقات والإعجاب، وتقول إحدى المشاهدات: “بكيت عند نهاية المشهد، عندما منح الطفل أخته علبة اللبن”، وتقول مشاهدة أخرى “يوماً ما عندما تتزوج الفتاة، لن يبقى لها إلا حب الأخ الأصغر”.