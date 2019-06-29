احدث الأخبار

تفاصيل الوظائف بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال الضالع
أبرز المواد
 العسكري السوداني يبدي استعداده للتفاوض مع المحتجين
أبرز المواد
 الرئيس الروسي يزور السعودية فى الخريف المقبل
أبرز المواد
 الهلال يحسم مصير سوريانو
أبرز المواد
 قصة مؤثرة ورحلة خطيرة لطفل صيني حمل إناء لبن لمسافة 3 كيلومترات!
أبرز المواد
 اتفاق روسي سعودي على تمديد اتفاق خفض انتاج النفط
أبرز المواد
 ترامب يعتزم السماح للشركات الأمريكية بالتوريد لـ “هواوي” الصينية مجددا
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين يعقدون جلستهم الختامية لأعمال القمة
أبرز المواد
 برامج إعدادية خاصة بالحرس الملكي لخريجي الثانوية
أبرز المواد
 شاهد.. مقطع يوثق رحلة “شاب” أثناء قيادته قطار الرياض على المسار البرتقالي
أبرز المواد
تفاصيل الوظائف بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف

تفاصيل الوظائف بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف

أبرز المواد
الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال الضالع

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال الضالع

أبرز المواد
العسكري السوداني يبدي استعداده للتفاوض مع المحتجين

العسكري السوداني يبدي استعداده للتفاوض مع المحتجين

أبرز المواد
الرئيس الروسي يزور السعودية فى الخريف المقبل

الرئيس الروسي يزور السعودية فى الخريف المقبل

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف

تفاصيل الوظائف بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف
http://almnatiq.net/?p=745589
المناطق_الرياض

أعلنت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف عن توفر 91 وظيفة تخصصية وفنية وحرفية على بند التشغيل والصيانة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

مشغل معدات (عدد 3)
مبلط (عدد 1)

بناء (عدد 3)
ميكانيكي تبريد وتكييف (عدد 2)

حداد (عدد 3)
حلاق (عدد 3)

دهان (عدد 8)

مركب زجاج وألمنيوم (عدد 2)

مزارع (عدد 2)

مليس (عدد 1)

فني زراعي (عدد 5)

سباك (عدد 5)

رسام معماري (عدد 1)

مهندس كهربائي (عدد 2)

مساعد مهندس مدني (عدد 2)

حداد مسلح (عدد 1)

فني إلكترونيات أجهزة مكتبية (عدد 3)

كهربائي تكييف وتبريد (عدد 3)

مقدم طعام (عدد 15)

حلواني (عدد 2)

طاهي (عدد 3)

طباخ (عدد 2)

كهربائي (عدد 10)

عامل كوي (عدد 2)

عامل مغسلة (عدد 1)

فني مكافحة حشرات (عدد 1)

مشرف ميكانيكي مولدات (عدد 1)

خياط (عدد 1)

ميكانيكي محطة معالجة مياه (عدد 1)

نجار (عدد 3)

ويبدأ التقديم اعتباراً من الأحد القادم 1440/11/4 ولمدة أسبوعين بقسم شؤون العاملين بمقر إدارة التشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف (طريق السيل) .

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال الضالع

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال الضالع
العسكري السوداني يبدي استعداده للتفاوض مع المحتجين

العسكري السوداني يبدي استعداده للتفاوض مع المحتجين
الرئيس الروسي يزور السعودية فى الخريف المقبل

الرئيس الروسي يزور السعودية فى الخريف المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*