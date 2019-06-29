احدث الأخبار

العثور على الغرفة الزجاجية التي كان ينام بداخلها مايكل جاكسون لإطالة عمره!
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال الضالع
أبرز المواد
 العسكري السوداني يبدي استعداده للتفاوض مع المحتجين
أبرز المواد
 الرئيس الروسي يزور السعودية فى الخريف المقبل
أبرز المواد
 الهلال يحسم مصير سوريانو
أبرز المواد
 قصة مؤثرة ورحلة خطيرة لطفل صيني حمل إناء لبن لمسافة 3 كيلومترات!
أبرز المواد
 اتفاق روسي سعودي على تمديد اتفاق خفض انتاج النفط
أبرز المواد
 ترامب يعتزم السماح للشركات الأمريكية بالتوريد لـ “هواوي” الصينية مجددا
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين يعقدون جلستهم الختامية لأعمال القمة
أبرز المواد
 برامج إعدادية خاصة بالحرس الملكي لخريجي الثانوية
أبرز المواد
العثور على الغرفة الزجاجية التي كان ينام بداخلها مايكل جاكسون لإطالة عمره!

العثور على الغرفة الزجاجية التي كان ينام بداخلها مايكل جاكسون لإطالة عمره!

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف

تفاصيل الوظائف بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف

أبرز المواد
الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال الضالع

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال الضالع

أبرز المواد
العسكري السوداني يبدي استعداده للتفاوض مع المحتجين

العسكري السوداني يبدي استعداده للتفاوض مع المحتجين

أبرز المواد

العثور على الغرفة الزجاجية التي كان ينام بداخلها مايكل جاكسون لإطالة عمره!

العثور على الغرفة الزجاجية التي كان ينام بداخلها مايكل جاكسون لإطالة عمره!
http://almnatiq.net/?p=745590
المناطق_وكالات

كشفت تقارير صحفية، أن “الغرفة الزجاجية” الخاصة التي دأب نجم البوب الراحل، مايكل جاكسون، على النوم فيها لبعض الأوقات، أملا في إطالة عمره، تم العثور عليها داخل حاوية شحن، بعد نحو عشر سنوات من رحيل الفنان الكبير.

تسريع الشفاء
وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن بعض الشائعات روجت على مدار الأعوام، ما مفاده أن جاكسون كان يلجأ إلى الغرفة التي يجري استخدامها في الأصل، بغرض تسريع الشفاء من الحروق.

وتشبه “الغرفة العجيبة” جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، فهي طويلة وذات مساحة محدودة، لكنها شفافة بالكامل، ويمكن رؤية ما في داخلها من الخارج.

العلاج البديل
ولجأ جاكسون إلى غرفة الأوكسجين الزجاجية، لأجل الحد من زحف الشيخوخة على جسمه، ويجري استخدام “المهجع”، في الوقت الحالي، داخل شركة مختصة فيما يعرف بـ”العلاج البديل”.

وقال المدير والرئيس التنفيذي لشركة “إتش إم إس”، أدريان غاراي، إن جاكسون اشترى الجهاز (الغرفة) سنة 1994، ورجح أن يكون النوم بداخلها قد سبب تسمما في دم النجم الراحل.

إصابته بحروق
وفي سنة 1986، ظهر جاكسون مستلقيا داخل الآلة، وجرى ذلك بعد عامين من إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، خلال تصوير إعلان لفائدة أحد المشروبات الغازية باستخدام الألعاب النارية.

ولجأ جاكسون إلى القضاء، إثر الحادث، وتمكن من الحصول على تعويض قدره 1.5 مليون من شركة “بيبسي”، جبرا للضرر الناجم عن الحروق.

تبرع للمستشفى
وتبرع الفنان بالمبلغ لفائدة مستشفى في ولاية كاليفورنيا وتم إحداث مركز الحروق “مايكل جاكسون” للأطفال وقام بشراء الآلة “العجيبة” لفائدة المركز الصحي.

وخلال زيارته للمستشفى، دخل مايكل جاكسون إلى غرفة الأوكسجين، وبدا فيها مستلقيا ومغمضا عينيه، وأثار الموضوع جدلا واسعا وقتها، لأن أغلب الناس لم يكونوا على دراية بالجهاز.

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف

تفاصيل الوظائف بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف
الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال الضالع

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال الضالع
العسكري السوداني يبدي استعداده للتفاوض مع المحتجين

العسكري السوداني يبدي استعداده للتفاوض مع المحتجين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*