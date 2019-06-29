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ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة في أوروبا وتحذير من الآثار الصحية

ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة في أوروبا وتحذير من الآثار الصحية
http://almnatiq.net/?p=745595
المناطق_الرياض

قالت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية ان درجات حرارة الطقس قد سجلت معدلات قياسية جديدة في الكثير من الدول الأوروبية، لتتعدى 40 درجة مئوية في فرنسا وإسبانيا.

وذكرت المنظمة أن هذه الموجة الحارة المبكرة غير المعتادة في أوروبا هي الأحدث في سلسلة من ظواهر الطقس الشديدة.
وقالت كلير نوليس المتحدثة باسم منظمة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة سجلت أرقاما قياسية أثناء النهار والليل أيضا، ويعود السبب في الموجة الحارة الحالية في أوروبا، التي تشمل دولا منها ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وسويسرا والنمسا، إلى انتشار الهواء الدافئ بأنحاء أوروبا قادما من شمال أفريقيا بما يزيد درجات الحرارة.

وأشارت نوليس إلى التحذيرات من حرارة الطقس في مناطق منها شمال إسبانيا، حيث من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة 40 درجة مئوية. وقالت إن الأمر سيكون صعبا على السلطات التي تتعامل مع حرائق الغابات.

وأشارت المتحدثة إلى صعوبة تعامل الدول الأفقر وبعض فئات السكان مثل كبار السن والأطفال والحوامل، مع الموجات الحارة.
ومن المقرر أن يشارك أمين عام الأمم المتحدة في اجتماع في أبو ظبي حول تغير المناخ في الثلاثين من يونيه تحضيرا لقمة المناخ التي يعتزم الأمين العام عقدها في سبتمبرالقادم.

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