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للعمل في تقنيات الطائرات بدون طيار شركة أنترا للتقنيات الدفاعية تستقطب 22 خريجاً من كلية علوم الطيران

للعمل في تقنيات الطائرات بدون طيار شركة أنترا للتقنيات الدفاعية تستقطب 22 خريجاً من كلية علوم الطيران
http://almnatiq.net/?p=745605
المناطق_عادل الزهراني

استقطبت شركة أنترا للتقنيات الدفاعية السعودية المتخصصة في تقنيات الطائرات بدون طيار 22 طالباً من خريجي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران التي تشرف عليها شركة كليات التميز أحد أذرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وذلك على هامش الاجتماع الذي عقد أمس في مقر الكلية بالرياض بحضور الرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري، ورئيس شركة أنترا للتقنيات الدفاعية السعودية سلمان بن ناصر الشثري، واللواء البحري الطيار الركن خالد بن صالح الشراري قائد طيران القوات البحرية، وعميد الكلية برندن ميكلسون، حيث تضمن الاجتماع توقيع العقود مع الخريجين.​

وأكد الدكتور التويجري في كلمته على هامش حفل التوقيع على أهمية اتفاقيات التعاون التي وقعتها شركة كليات التميز مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية مع شركة أنترا للتقنيات الدفاعية السعودية هو نموذج مشرف لهذه الاتفاقيات ومحفز للطلاب والخريجين لبذل مزيد من الجهد لتحقيق أحلامهم ومحققاً لتطلعات حكومتنا الرشيدة في الشراكة مع القطاع الخاص في توفير فرص العمل للخريجين في شتى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وقال إن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران التي تشرف عليها كليات التميز تلبي الطلب المتزايد لخريجي صيانة الطائرات في المملكة وتسعى أن تكون رائدةً في تقديم التدريب المدني والعسكري في علوم الطيران بالخليج العربي وتزويد قطاع الطيران بخريجين ذوي مهارة عالية يمكن الاعتماد عليهم.

وأشار إلى أن التدريب التقني والفني في المملكة يلقى اهتماما كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- مؤكداً سعي المملكة بقيادتها الحكيمة وبكافة إدارتها ومؤسستها التعليمية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وإحداث تغيرات تنموية في المجتمع وخلق فرص حقيقية للشباب في التدريب والتأهيل والتوظيف.

وأوضح بأن شركة كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م تعاقدت مع أفضل مزودي خدمات التدريب التقني والمهني في العالم عبر برامج مختلفة، فضلا عن اعتمادها على طرف مستقل في وضع معايير المهارات والاختبارات مما يعطي خريجي وخريجات هذه الكليات الاعتمادات اللازمة للتوظيف بالجهات الحكومية والخاصة، داعيا في نهاية كلمته هذه الجهات التي تستقطب الخريجين بالتوسع في التوظيف واستيعاب كافة الخريجين الذين يتمتعون بتأهيل وقدرات عالية بعد أن تلقوا تعليمهم على أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة أنترا للتقنيات الدفاعية سلمان الشثري أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تعد نموذجاً لما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام لبناء الشباب السعودي ليكونوا سواعد بناء لوطنهم ومحققين لرؤيته، مشيراً إلى ما تبذله المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة كليات التميز من استقطاب أفضل الجهات التدريبية العالمية لتشغيل هذه الكليات وما وصلت إليه مخرجاتها من ثقة الجهات الموظفة في القطاعين العام والخاص، و تعد شركة انترا للتقنيات الدفاعية شركة مبتكرة لتكنولوجيا الدفاع عالية الكفاءة تركز على توطين ونقل التقنية لانظمة الطائرة بدون طيار والمساهمه في تطوير صناعة الدفاع في المملكة العربيه السعوديه وفق رؤية 2030.

يذكر أن شركة كليات التميز التي تعد الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة وقعت على هامش المعرض الدولي السعودي للطيران الذي أختتم في مارس الماضي اتفاقية مع شركة انترا للتقنيات الدفاعية المتخصصة في تقنيات الطائرات بدون طيار مذكرة تفاهم وتعاون لرعاية عدد من متدربي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بهدف توظيفهم.

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