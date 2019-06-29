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رئيس بلدي الشرقية يثمن للأمير سعود بن نايف تمديد حملة ( الأنقاض)

رئيس بلدي الشرقية يثمن للأمير سعود بن نايف تمديد حملة ( الأنقاض)

المنطقة الشرقية

رئيس بلدي الشرقية يثمن للأمير سعود بن نايف تمديد حملة ( الأنقاض)

رئيس بلدي الشرقية يثمن للأمير سعود بن نايف تمديد حملة ( الأنقاض)
http://almnatiq.net/?p=745612
المناطق_الدمام

أعرب رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، عبدالهادي الشمري، عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بعد صدور توجيه سموه بتمديد حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام، مبيناً أن توجيه سموه يعكس إطلاعه ومتابعته كافة القضايا التي تهم أهالي حاضرة الدمام، والمنطقة الشرقية بصفة عامة، إضافة إلى حرص سموه على تلبية تطلعات الأهالي، مؤكداً بأن التوجيه الكريم يعتبر دافعاً لمنسوبي الحملة لبذل المزيد من العطاء ، وأشار إلى أن حملة إزالة الأنقاض تأتي ضمن توجيهات سموه الكريم تجاه أعضاء المجلس البلدي والمتمثلة بخدمة الحاضرة وسكانها على أكمل وجه، ومباشرة مواقع البلاغات عن كثب لحين معالجتها .


وفي السياق ذاته عقد أعضاء حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام مؤخراً اجتماعاً بمقر المجلس البلدي لمناقشة مستجدات الحملة وخطة العمل بعد تمديد الحملة، وأسفر الاجتماع عن عدد من المخرجات والتي كان من أبرزها زيادة عدد الآليات من 78 إلى 100 ، وزيادة النسبة المقررة للقضاء على الأنقاض من 80% إلى 85% ، ووضع لوحات إرشادية وتوعوية بالمواقع المستهدفة، والعمل على أولوية أصحاب البلاغات عن مواقع الأنقاض، والمطالبة بتغيير موقع إحدى الكسارات لما تسببه من تشوه بصري، وكذلك مخاطبة فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية لإزالة أنقاض و( صبيات) عند مجمع الكباري بالظهران .

الجدير ذكره أن الحملة تعتبر إحدى مبادرات المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية والقطاع الخاص، وبرعاية «اليوم»، وكانت مدتها أسبوعين، وتهدف إلى الحد من ظاهرة التلوث البصري بالحاضرة، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، وتوعية المواطنين، وتم تخصيص أربعة مواقع رئيسية للحملة في شرق ووسط وغرب الدمام، والخبر، وإنشاء حساب للحملة بموقع التواصل (تويتر) للتعريف بها، إلى جانب استقبال مشاركات وبلاغات الأهالي عبر هاشتاق #شرقيةجميلةبلا_أنقاض، ووصل عدد البلاغات التي استقبلتها الحملة منذ انطلاقتها أكثر من 500 بلاغ، في حين تجاوز عدد الأنقاض التي تم رفعها 45 ألف متر مكعب .

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