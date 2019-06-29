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الصور تكشف الاهتمام الخاص و مقدار الحفاوة التي حظي بها ولي العهد في قمة العشرين

الصور تكشف الاهتمام الخاص و مقدار الحفاوة التي حظي بها ولي العهد في قمة العشرين
http://almnatiq.net/?p=745632
المناطق - متابعات

احتفى نشطاء سعوديون بالحضور البارز لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قمة مجموعة العشرين المقامة حاليًا في مدينة اوساكا اليابانية.

وتداول النشطاء مجموعة صور تظهر في مجملها مقدار الحفاوة التي حظي بها الأمير الشاب من قبل القادة المشاركين في القمة.
وكان أبرز هذه الصور، الصورة التذكارية التي جمعت الزعماء المشاركين في القمة، حيث كان ولي العهد متوسطًا الصف الأمامي بجانب كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمضيف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
صورة أخرى تبدو بها الغرابة بعض الشيء، تظهر تجاهل الرئيس الأمريكي للتلويح بيديه لكاميرات التصوير كباقي الزعماء وانشغاله بمصافحة ولي العهد .
ويبدو أن الرئيس الأمريكي حاول إيصال رسالة من خلال هذه الصورة، قد أفصح عن فحواها بعد ساعات بتصريح أشاد به بالعلاقة التي تربطه بولي العهد ، فهو ”صديق قدم الكثير من أجل بلاده وانفتاحها“.
المشهد الآخر الذي لفت الانتباه، جانب من القمة يظهر التفات كل من قادة أمريكا والأرجنتين واليابان لولي العهد محمد بن سلمان الذي كان يضحك بعد تبادل أطراف الحديث.

 

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