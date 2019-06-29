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من المسؤول .. أهالي البدع يتذمرون من الانقطاع المتكرر لشبكة الإتصالات (stc)

من المسؤول .. أهالي البدع يتذمرون من الانقطاع المتكرر لشبكة الإتصالات (stc)
http://almnatiq.net/?p=745639
تبوك - فايز السميري
تذمر أهالي سكان حي المخطط والديسة بمحافظة البدع من تكرار انقطاع شبكة الجوال يومياً لعدد من الساعات منذ أكثر من أسبوعين ، معربين عن استيائهم من هذا الانقطاع ، مطالبين الشركات المشغلة للشبكات بسرعة التجاوب مع مطالبهم وإصلاح الخلل.
وقال المواطن “ع . ع ” إنه وبالرغم من قرب سكنه من أبراج الإتصالات إلا أنه يعاني من إنعدام كلي لشبكة الإتصالات لساعات متفاوتة مما تسبب للأسف  للخروج من المنزل للذهاب لأحياء أخرى للبحث عن الشبكة وسط تجاهل شركة الإتصالات السعودية “stc” لوضع حل جذري للمشكلة .
وطالب عموم سكان حي المخطط والديسة بمحافظة البدع شركة الإتصالات السعودية بمنطقة تبوك بضرورة إنهاء معاناتهم وإيجاد حل جذري لها.
والجدير بالذكر بأن كتابة العدل والمحكمة هذا المرفق الحكومي المهم للمواطنين يقع في حي المخطط وبالتالي يتم تأخير  المعاملات بسبب انقطاع المتواصل للاتصالات . فمن المسؤول؟

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