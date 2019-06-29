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مامعنى مصطلح “الترويكا” الذي استخدمه ولي العهد أمام قادة الـG20

مامعنى مصطلح “الترويكا” الذي استخدمه ولي العهد أمام قادة الـG20
http://almnatiq.net/?p=745646
المناطق - متابعات

استخدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، في كلمته التي ألقاها أمام قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين مصطلح “الترويكا”؛ حيث أكد أن المملكة العربية السعودية ستواصل عزمها في تحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، وستعمل مع كل الدول الأعضاء وخاصة أعضاء “الترويكا” دولتي اليابان وإيطاليا.. فماذا تعني “الترويكا”؟

“الترويكا” هي كلمة روسية قديمة تعني العربة التي تجرها ثلاثة أحصنة، ومنها جاءت للدلالة لكل لجنة تتكون من ثلاثة أطراف، وفي السياسة تشير إلى اجتماع ثلاث دول على رأي سياسي تجاه قضية معينة، ويقصد به الدولة التي ترأس منظمة في دورة من الدورات والدولة التي كانت قبلها في الرئاسة والدولة التي ستتبعها في رئاسة تلك المنظمة، وفي قمة مجموعة العشرين الحالية رأستها اليابان وستكون رئاسة القمة القادمة للسعودية ويتبعها دولة إيطاليا في 2021؛ لذلك فإن هذه الدول الثلاثة هم أعضاء الترويكا.
وأشهر الترويكات الدولية هي دول الترويكا الأوروبية “بريطانيا وفرنسا وألمانيا”، حيث كان لها اتجاه سياسي واحد تجاه قضية الملف النووي الإيراني، حيث اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بتطوير تقنيات صاروخية بعد نشاطات أخيرة للنظام الإيراني في هذا المجال، واعتبرت الدول الثلاث أنها تتعارض مع قرار للأمم المتحدة بهذا الشأن، وطالبت بتقرير كامل للأمم المتحدة.

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