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المعسكر الكشفي بتعليم تبوك يستعد لخدمة الحجاج بمنفذ حالة عمار

المعسكر الكشفي بتعليم تبوك يستعد لخدمة الحجاج بمنفذ حالة عمار
http://almnatiq.net/?p=745648
المناطق - تبوك
دأبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على المشاركة كل عام في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال المعسكر الكشفي بإدارة نشاط الطلاب والذي تعمل الإدارة لتجهيزه بمنفذ حالة عمار .
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المشرف العام على المعسكر إبراهيم بن حسين العُمري أن خدمة الحجاج تعد شرفاً لكل من يحظى بذلك من أبناء الوطن بتوجيهات ورعاية القيادة الحكيمة، لافتاً إلى أن الجهود التي يبذلها كشافة تعليم تبوك في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من منفذ حالة عمار من خلال الأعمال التطوعية تأتي ضمن منظومة متكاملة من أعمال الإدارات الحكومية في المنفذ بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك والمشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.
وأشار المدير العام إلى أن المعسكر الكشفي لتعليم تبوك يساهم في خدمة ضيوف الرحمن وتوعيتهم من خلال المنشورات والمطبوعات وكذلك المساندة في تنظيم دخولهم جنباً إلى جنب مع القطاعات المختلفة بالمنطقة، منوهاً باهتمام معالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ ودعمه لجهود أبنائه الطلاب المشاركين في أعمال المعسكر .
من جهته أوضح مدير إدارة النشاط  قائد عام معسكرات خدمة ضيوف الرحمن بتبوك د. عبدالله الحارثي أن المعسكر الكشفي يهدف إلى تحقيق رؤية الوطن ونشر ثقافة العمل التطوعي ومساندة الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجيج وإبراز الدور الرائد لأبناء المملكة عامة وللكشاف السعودي خاصة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة من جميع أنحاء الأرض.
وأضاف أن خطة العمل بالمعسكر لهذا العام يشارك في تنفيذها 24  كشافاً و15 قائداً كشفياً وتتضمن مراحل عدة تشمل التجهيز والتنفيذ وتختتم بمرحلة التقييم لتحسين الأداء وتطويره في السنوات المقبلة .

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