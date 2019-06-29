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مقطع فيديو يظهر تحريض حزب الله العراقي على اقتحام سفارة البحرين

مقطع فيديو يظهر تحريض حزب الله العراقي على اقتحام سفارة البحرين
http://almnatiq.net/?p=745663
المناطق - وكالات

حصلت قناة “الحدث” على مقطع فيديو يظهر أنصار حزب الله العراقي خلال التحريض على اقتحام السفارة البحرينية في بغداد، وترديدهم لهتافات مؤيدة لحزب الله.

وظهر العشرات في المقطع وهم يتظاهرون وينشدون “اسمع حزب الله شو قال، للبحرين نذهب حفاة”، في تحريض مباشر على

وكشف مصدر عراقي، أن مليشيات ما يعرف بـ”كتائب حزب الله العراق” التي يمولها الحرس الثوري الإيراني، وراء عملية التظاهر أمام السفارة البحرينية في العاصمة بغداد، والإيعاز لأنصارها المتظاهرين باقتحام مبنى سفارة مملكة البحرين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الجماعة المسلحة التي تمولها إيران، كانت منذ أيام تحشد أنصارها ضد البحرين، بسبب استضافة الأخيرة لمؤتمر “ورشة البحرين لدعم عملية السلام”، والتي ناقشت تشجيع الاستثمار بالأراضي الفلسطينية”.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن كتائب حزب الله هي من تولت عملية تدريب البحرينيين، في مقرات عسكرية في كربلاء والنجف وبغداد، لتنفيذ هجمات مسلحة ضد قوات الشرطة البحرينية.

واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس.

وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة.

 

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