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فرع وزارة العمل بتبوك ينظم برنامجاً توعوياً عن العنف الأسري

فرع وزارة العمل بتبوك ينظم برنامجاً توعوياً عن العنف الأسري

منطقة تبوك

فرع وزارة العمل بتبوك ينظم برنامجاً توعوياً عن العنف الأسري

فرع وزارة العمل بتبوك ينظم برنامجاً توعوياً عن العنف الأسري
http://almnatiq.net/?p=745667
المناطق - تبوك
يقيم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية غداً برنامجاً توعوياً بعنوان “الحماية من العنف الأسري” بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية ومكتب الحماية الاجتماعية وذلك في مقر الثانوية الرابعة عشر بحي الورود بتبوك.
وأوضح مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن البرنامج يهدف لنشر المعرفة والتوعية حيال العنف الأسري والوقاية منه والتعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للحماية الاجتماعية لتحقيق جو أسري آمن بلا عنف وطرق إيصال المعلومة التعريفية برقم البلاغات الموحد والإجراءات المتخذة حيال البلاغات الواردة وكيفية وطرق التوصل للعلاج والتأهيل لإنهاء مشكلة المبلغ والمعنف مبيناً أن البرنامج سيتخلله توزيع الكتيبات والمطويات التوعوية والرد على استفسارات الحضور

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