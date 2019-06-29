أنشطة وفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بتبوك تتواصل

المناطق - تبوك

تواصل مديريه مكافحه المخدرات بمنطقه تبوك ممثله في إدارة الشؤون الوقائية مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي لمكافحه المخدرات 2019 الذي يأتي هذا العام تحت شعار “الصحة من أجل العدالة … العدالة من أجل الصحة” من خلال إقامة معرض توعوي بقسميه الرجالي والنسائي بهدف توعية جميع فئات المجتمع للإسهام في مكافحة المخدرات والحد من أضرارها الصحية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية.

واشتمل المعرض الذي أقيم ببارك مول بتبوك واستمر على مدى يومان على لوحات توعويه تخص الفرد والمجتمع والتعريف بأضرار المخدرات وعلى شاشتي عرض تبين جهود الدولة لمحاربة هذه الآفة وإحصائيات الضبط التي حققها جهاز مكافحه المخدرات بالمملكة.

كما تميز المعرض المقام هذا العام بتقنيه الباركود والتي تمكن الزائر من مسح الباركود ضوئياً عن طريق التطبيقات الخاصة بذلك أو تطبيق السناب شات وبذلك يتمكن المستفيد من الاطلاع على

جميع المعلومات التوعوية عن أضرار المخدرات وتمكنه من تبادلها مع الاخرين بكل سهوله لتعم الفائدة.

شارك بالمعرض مجمع الأمل للصحة النفسية بالمنطقة من خلال تفعيل دور الاستشارات العلاجية والاجابة على أسئلة الزوار.

مما يذكر أن مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك دشنت يوم الأربعاء الماضي فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019 بالمنطقة من خلال إقامة المعرض التقني المتنقل وتنظيم محاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 300 شخص، وذلك في مجموعات الدفاع الجوي الثالثة بالشمالية الغربية كما ستواصل المديرية وعلى مدى أسبوع كامل تنظيم معارضها المتنقلة والمحاضرات والفعاليات مصاحبة في عدة مواقع حيوية للوصول لأكبر شريحة ممكنة لتوعية كافة فئات المجتمع بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وخطر الوقوع بها.