سياحة الوجه تتغزل بالماضي عبر خيمة التراث ومجلس أهل الهجن

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وجه محافظ محافظة الوجه رئيس لجنة التنمية السياحية المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي بتفعيل مجلس أهل الهجن في مهرجان ختامي الوجه 2019 لسباقات الهجن واستضافة ضيوف المحافظة والمهرجان القادمين من مختلف أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح المتحدث الإعلامي بلجنة التنمية السياحية ناصر بن طليحه أن خيمة مجلس أهل الهجن تعقد يومياً الساعة الرابعة عصراً بميدان الوجه النموذجي ويستعرض فيها الموروث الثقافي الشعبي من خلال فعاليات عدة منها تقديم الضيافة العربية على صوت الهجيني والربابة و جلسة حوار وقصة وقصيدة وسرد قصص الإبل والصحراء في الماضي.

وبين بن طليحه أن الخيمة تهتم بإبراز الموروث الثقافي والأنشطة التراثية لحفظها وإبراز قيمتها والتي تربط الإنسان بماضيه العريق وتسلط الضوء على تاريخ الإبل من خلال القصص والأشعار والفنون الشعبية مشيراً إلى أن فعاليات الخيمة موجهة للمهتمين وزوّار المهرجان والمشاركين وتستضيف يومياً الفائزين في سباقات الهجن.