انطلاق سباق الهجن الختامي 2019 في الوجه

المناطق - تبوك

انطلق صباح اليوم في ميدان الوجه مهرجان سباق الهجن الختامي 2019 وبدأ السباق الختامي اليوم ب 15 عشرة شوطاً للقعدان المفاريد بمسافة 2 كم حيث تصدرت فيها هجن تبوك بواقع 8 اشواط وهجن ينبع بواقع 7 أشواط.

وشهد السباق حضور وتفاعل جماهيري جيد، وهو المتوقع طوال مدة السباق الذي سيستمر حتى الاربعاء المقبل وسيقام فيها 65 شوطاً.

وبين مدير الميدان المهندس محمود بن سليمان الربيض أن انطلاقة السباق حظية بمتابعة شريحة كبيرة من الجماهير التي توافدت من كل مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الى الميدان لمشاهدة السباق والاستماع بمنافساته.

وأكد الربيض أن السباق نال اهتماماً ومتابعة من الاتحاد السعودي للهجن منوّهاً بجهود الجهات الأمنية التي شكّل حضورها دوراً مهماً على مستوى التنظيم الذي أظهر هذا الحدث الرياضي بصورة متميزة في تنظيم السيارات داخل الميدان.