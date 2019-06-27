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جامعة القصيم بالتعاون مع جامعة المستقبل تعلن عن فتح باب القبول في خمسة برامج للدراسات العليا

جامعة القصيم بالتعاون مع جامعة المستقبل تعلن عن فتح باب القبول في خمسة برامج للدراسات العليا

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جامعة القصيم بالتعاون مع جامعة المستقبل تعلن عن فتح باب القبول في خمسة برامج للدراسات العليا

جامعة القصيم بالتعاون مع جامعة المستقبل تعلن عن فتح باب القبول في خمسة برامج للدراسات العليا
http://almnatiq.net/?p=745691
المناطق - بريدة

أعلنت جامعة القصيم بالتعاون مع جامعة المستقبل، عن فتح باب القبول في خمسة برامج للدراسات العليا (الماجستير)، وذلك خلال الفترة 1 – 10 ذو القعدة 1440هـ، الموافق 4 – 13 يوليو 2019م، حيث تشمل البرامج التي تتم الدراسة بها في الفترة المسائية بمقر جامعة المستقبل, برنامج ماجستير الأنظمة، وماجستير المعلوماتية، وماجستير الاقتصاد، بالإضافة إلى ماجستير الرياضيات، وماجستير إدارة الأعمال، على أن يكون التقديم من خلال موقع جامعة القصيم الإلكتروني.

واشترطت الجامعة للقبول في هذه البرامج بصفة عامة أن يكون المتقدم سعودياً أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، بالإضافة إلى الحصول على درجة في اختبار القدرات العامة للجامعيين الذي يعقده المركز الوطني للقياس والتقويم قبل انتهاء فترة التقديم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً، وأن يقدم توصيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسهم له.

كما أوضحت الجامعة بأنه يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلة الماجستير اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية مع مراعاة اجتياز المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن (جيد)، وألا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن (جيد جداً).

حيث إن التسجيل في برنامج الدراسات العليا لا يتم إلا بعد اجتياز المقررات التكميلية في حال اشتراطها، ولا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة، ولا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا، كما يجب للقبول في البرامج التي تشترط الحصول على درجة محددة في اللغة الإنجليزية، الحصول على الدرجة المحددة في اختبار (STEP) الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، ويتم تقديمه في مختلف مناطق المملكة، ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذا الاختبار من خلال زيارة موقع المركز على الإنترنت، أو الحصول على الدرجة المحددة في اختبار إتقان اللغة الإنجليزية (QUEPT) والذي يتم تقديمه عن طريق عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم.

وأكدت الجامعة على ضرورة توفير المستندات المطوب رفعها على الموقع عند تعبئة البيانات في موقع الجامعة، وهي وثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وتوصيتان أكاديميتان، والهوية الوطنية.

وللمزيد من التفاصيل زيارة الرابط التالي:
https://gsd.qu.edu.sa/files/shares/DeanshipDocs/Future_University_Dalel.pdf

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